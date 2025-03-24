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Пушилин сообщил о продвижении на Великоновоселовско-Угледарском направлении
Пушилин сообщил о продвижении на Великоновоселовско-Угледарском направлении - РИА Новости, 24.03.2025
Пушилин сообщил о продвижении на Великоновоселовско-Угледарском направлении
Планомерное продвижение российских войск идет по лесополосам на Великоновоселовско-Угледарском направлении Донецкой Народной Республики, , сообщил глава ДНР... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T09:52:00+03:00
2025-03-24T09:52:00+03:00
2025-03-24T09:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Планомерное продвижение российских войск идет по лесополосам на Великоновоселовско-Угледарском направлении Донецкой Народной Республики, , сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "На Великоновоселовско-Угледарском направлении, скажем, там видим планомерное продвижение, но опять же по лесополосам, как я сказал, наших подразделений", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что если предыдущие недели были охарактеризованы освобожденными от ВСУ населенными пунктами ДНР, то сейчас на фронтах в целом фиксируется активное продвижение российских подразделений лесополосами и улучшение позиций для того, чтобы более планомерно осуществлять реализацию сформированного военным командованием замысла.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Пушилин сообщил о продвижении на Великоновоселовско-Угледарском направлении
Пушилин: ВС РФ продвигаются на Великоновоселовско-Угледарском направлении