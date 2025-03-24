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Пушилин сообщил о продвижении на Великоновоселовско-Угледарском направлении - РИА Новости, 24.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 24.03.2025 (обновлено: 09:53 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/dnr-2006869568.html
Пушилин сообщил о продвижении на Великоновоселовско-Угледарском направлении
Пушилин сообщил о продвижении на Великоновоселовско-Угледарском направлении - РИА Новости, 24.03.2025
Пушилин сообщил о продвижении на Великоновоселовско-Угледарском направлении
Планомерное продвижение российских войск идет по лесополосам на Великоновоселовско-Угледарском направлении Донецкой Народной Республики, , сообщил глава ДНР... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T09:52:00+03:00
2025-03-24T09:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Планомерное продвижение российских войск идет по лесополосам на Великоновоселовско-Угледарском направлении Донецкой Народной Республики, , сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "На Великоновоселовско-Угледарском направлении, скажем, там видим планомерное продвижение, но опять же по лесополосам, как я сказал, наших подразделений", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что если предыдущие недели были охарактеризованы освобожденными от ВСУ населенными пунктами ДНР, то сейчас на фронтах в целом фиксируется активное продвижение российских подразделений лесополосами и улучшение позиций для того, чтобы более планомерно осуществлять реализацию сформированного военным командованием замысла.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Пушилин сообщил о продвижении на Великоновоселовско-Угледарском направлении

Пушилин: ВС РФ продвигаются на Великоновоселовско-Угледарском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Планомерное продвижение российских войск идет по лесополосам на Великоновоселовско-Угледарском направлении Донецкой Народной Республики, , сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"На Великоновоселовско-Угледарском направлении, скажем, там видим планомерное продвижение, но опять же по лесополосам, как я сказал, наших подразделений", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он уточнил, что если предыдущие недели были охарактеризованы освобожденными от ВСУ населенными пунктами ДНР, то сейчас на фронтах в целом фиксируется активное продвижение российских подразделений лесополосами и улучшение позиций для того, чтобы более планомерно осуществлять реализацию сформированного военным командованием замысла.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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