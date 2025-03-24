https://ria.ru/20250324/dnr-2006869568.html

Пушилин сообщил о продвижении на Великоновоселовско-Угледарском направлении

Пушилин сообщил о продвижении на Великоновоселовско-Угледарском направлении - РИА Новости, 24.03.2025

Пушилин сообщил о продвижении на Великоновоселовско-Угледарском направлении

Планомерное продвижение российских войск идет по лесополосам на Великоновоселовско-Угледарском направлении Донецкой Народной Республики, , сообщил глава ДНР... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T09:52:00+03:00

2025-03-24T09:52:00+03:00

2025-03-24T09:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939439821_0:122:3424:2048_1920x0_80_0_0_2262c8cc2f099fcbba2d52f704074d1a.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Планомерное продвижение российских войск идет по лесополосам на Великоновоселовско-Угледарском направлении Донецкой Народной Республики, , сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "На Великоновоселовско-Угледарском направлении, скажем, там видим планомерное продвижение, но опять же по лесополосам, как я сказал, наших подразделений", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что если предыдущие недели были охарактеризованы освобожденными от ВСУ населенными пунктами ДНР, то сейчас на фронтах в целом фиксируется активное продвижение российских подразделений лесополосами и улучшение позиций для того, чтобы более планомерно осуществлять реализацию сформированного военным командованием замысла.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф