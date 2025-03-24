https://ria.ru/20250324/dnr-2006867003.html

Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре

Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре - РИА Новости, 24.03.2025

Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре

В Часовом Яре идут городские бои, оттуда поступают обнадеживающие сигналы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T09:31:00+03:00

2025-03-24T09:31:00+03:00

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специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

денис пушилин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

часов яр

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Часовом Яре идут городские бои, оттуда поступают обнадеживающие сигналы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Мы видим, что поступают очень обнадеживающие сигналы по самому городу Часову Яру, где продолжаются еще городские бои", — заявил руководитель республики.На прошлой неделе Пушилин рассказал, что украинские войска "вцепились" в город, поскольку его взятие откроет оперативный простор для российской армии.Кроме того, глава региона сообщил о планомерном продвижении ВС России по лесополосам на Угледарском направлении, а также в районе Великой Новоселки."Видим непосредственно мы, это касается и Краснолиманского направления, где ситуация немного лучше и более активно начали двигаться наши подразделения", — отметил он.Пушилин добавил, что российские военные постепенно улучшают позиции, чтобы реализовать замысел военного командования.

https://ria.ru/20250323/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004441958.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

часов яр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, безопасность, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, часов яр