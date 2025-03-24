Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре
Пушилин сообщил об обнадеживающих сигналах из Часова Яра, где идут городские бои
© Минобороны России"Грады" костромских десантников уничтожают скопление пехоты, пункты управления БПЛА и пулеметные точки ВСУ в Часовом Яре
"Грады" костромских десантников уничтожают скопление пехоты, пункты управления БПЛА и пулеметные точки ВСУ в Часовом Яре
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Часовом Яре идут городские бои, оттуда поступают обнадеживающие сигналы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы видим, что поступают очень обнадеживающие сигналы по самому городу Часову Яру, где продолжаются еще городские бои", — заявил руководитель республики.
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Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
На прошлой неделе Пушилин рассказал, что украинские войска "вцепились" в город, поскольку его взятие откроет оперативный простор для российской армии.
Кроме того, глава региона сообщил о планомерном продвижении ВС России по лесополосам на Угледарском направлении, а также в районе Великой Новоселки.
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"Видим непосредственно мы, это касается и Краснолиманского направления, где ситуация немного лучше и более активно начали двигаться наши подразделения", — отметил он.
Пушилин добавил, что российские военные постепенно улучшают позиции, чтобы реализовать замысел военного командования.
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