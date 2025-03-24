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Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре - РИА Новости, 24.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:31 24.03.2025 (обновлено: 11:02 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/dnr-2006867003.html
Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре
Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре - РИА Новости, 24.03.2025
Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре
В Часовом Яре идут городские бои, оттуда поступают обнадеживающие сигналы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T09:31:00+03:00
2025-03-24T11:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
часов яр
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Часовом Яре идут городские бои, оттуда поступают обнадеживающие сигналы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Мы видим, что поступают очень обнадеживающие сигналы по самому городу Часову Яру, где продолжаются еще городские бои", — заявил руководитель республики.На прошлой неделе Пушилин рассказал, что украинские войска "вцепились" в город, поскольку его взятие откроет оперативный простор для российской армии.Кроме того, глава региона сообщил о планомерном продвижении ВС России по лесополосам на Угледарском направлении, а также в районе Великой Новоселки.&quot;Видим непосредственно мы, это касается и Краснолиманского направления, где ситуация немного лучше и более активно начали двигаться наши подразделения&quot;, — отметил он.Пушилин добавил, что российские военные постепенно улучшают позиции, чтобы реализовать замысел военного командования.
https://ria.ru/20250323/chasovyar-1981337707.html
https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004441958.html
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донецкая народная республика, безопасность, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Часов Яр
Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре

Пушилин сообщил об обнадеживающих сигналах из Часова Яра, где идут городские бои

© Минобороны России"Грады" костромских десантников уничтожают скопление пехоты, пункты управления БПЛА и пулеметные точки ВСУ в Часовом Яре
Грады костромских десантников уничтожают скопление пехоты, пункты управления БПЛА и пулеметные точки ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Минобороны России
"Грады" костромских десантников уничтожают скопление пехоты, пункты управления БПЛА и пулеметные точки ВСУ в Часовом Яре
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Часовом Яре идут городские бои, оттуда поступают обнадеживающие сигналы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы видим, что поступают очень обнадеживающие сигналы по самому городу Часову Яру, где продолжаются еще городские бои", — заявил руководитель республики.
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Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

На прошлой неделе Пушилин рассказал, что украинские войска "вцепились" в город, поскольку его взятие откроет оперативный простор для российской армии.
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Десантники овладели крупными опорными пунктами ВСУ в районе Часова Яра
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Кроме того, глава региона сообщил о планомерном продвижении ВС России по лесополосам на Угледарском направлении, а также в районе Великой Новоселки.
«

"Видим непосредственно мы, это касается и Краснолиманского направления, где ситуация немного лучше и более активно начали двигаться наши подразделения", — отметил он.

Пушилин добавил, что российские военные постепенно улучшают позиции, чтобы реализовать замысел военного командования.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЧасов Яр
 
 
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