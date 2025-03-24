https://ria.ru/20250324/dnr-2006857124.html
В ДНР сорвали почти 200 атак дронов ВСУ за неделю
В ДНР сорвали почти 200 атак дронов ВСУ за неделю - РИА Новости, 24.03.2025
В ДНР сорвали почти 200 атак дронов ВСУ за неделю
В ДНР сорвали 185 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, сообщили в в пресс-службе РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T07:00:00+03:00
2025-03-24T07:00:00+03:00
2025-03-24T07:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
макеевка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. В ДНР сорвали 185 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, сообщили в в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 185 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что среди перехваченных дронов был украинский разведывательный дрон самолетного типа вблизи гражданских складов горюче-смазочных материалов на окраине города Макеевка. Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба гражданской инфраструктуре не допущено.
https://ria.ru/20250324/bezopasnost-2006851980.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, макеевка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Макеевка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ДНР сорвали почти 200 атак дронов ВСУ за неделю
ФСБ перехватила 185 украинских БПЛА над Донецком и Макеевкой за неделю