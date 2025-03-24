Рейтинг@Mail.ru
В ДНР сорвали почти 200 атак дронов ВСУ за неделю - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/dnr-2006857124.html
В ДНР сорвали почти 200 атак дронов ВСУ за неделю
В ДНР сорвали почти 200 атак дронов ВСУ за неделю - РИА Новости, 24.03.2025
В ДНР сорвали почти 200 атак дронов ВСУ за неделю
В ДНР сорвали 185 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, сообщили в в пресс-службе РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T07:00:00+03:00
2025-03-24T07:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
макеевка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg
ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. В ДНР сорвали 185 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, сообщили в в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 185 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что среди перехваченных дронов был украинский разведывательный дрон самолетного типа вблизи гражданских складов горюче-смазочных материалов на окраине города Макеевка. Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба гражданской инфраструктуре не допущено.
https://ria.ru/20250324/bezopasnost-2006851980.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
макеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_418d08225cc7e5292adce37a230220d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, макеевка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Макеевка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ДНР сорвали почти 200 атак дронов ВСУ за неделю

ФСБ перехватила 185 украинских БПЛА над Донецком и Макеевкой за неделю

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине. - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. В ДНР сорвали 185 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, сообщили в в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 185 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении.
Командный пункт управления ПВО - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
ПВО ночью отразила массированную атаку беспилотников в Ростовской области
Вчера, 05:49
В ведомстве отметили, что среди перехваченных дронов был украинский разведывательный дрон самолетного типа вблизи гражданских складов горюче-смазочных материалов на окраине города Макеевка.
Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба гражданской инфраструктуре не допущено.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМакеевкаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала