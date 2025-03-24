https://ria.ru/20250324/dnr-2006857124.html

В ДНР сорвали почти 200 атак дронов ВСУ за неделю

В ДНР сорвали почти 200 атак дронов ВСУ за неделю - РИА Новости, 24.03.2025

В ДНР сорвали почти 200 атак дронов ВСУ за неделю

В ДНР сорвали 185 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, сообщили в в пресс-службе РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T07:00:00+03:00

2025-03-24T07:00:00+03:00

2025-03-24T07:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

макеевка

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. В ДНР сорвали 185 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, сообщили в в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 185 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что среди перехваченных дронов был украинский разведывательный дрон самолетного типа вблизи гражданских складов горюче-смазочных материалов на окраине города Макеевка. Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба гражданской инфраструктуре не допущено.

https://ria.ru/20250324/bezopasnost-2006851980.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

макеевка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, макеевка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность