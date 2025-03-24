https://ria.ru/20250324/dms-2006963549.html
Число застрахованных по ДМС в "Ингосстрахе" в 2024 г выросло на 14%
Число застрахованных по ДМС в "Ингосстрахе" в 2024 г выросло на 14% - РИА Новости, 24.03.2025
Число застрахованных по ДМС в "Ингосстрахе" в 2024 г выросло на 14%
Число застрахованных по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в "Ингосстрахе" за 2024 год выросло на 14%, до 1,7 миллиона человек, говорится в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:49:00+03:00
2025-03-24T14:49:00+03:00
2025-03-24T14:49:00+03:00
ингосстрах
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Число застрахованных по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в "Ингосстрахе" за 2024 год выросло на 14%, до 1,7 миллиона человек, говорится в пресс-релизе компании."По данным на конец 2024 года, полис ДМС в "Ингосстрахе" оформили более 1,7 миллиона человек, что на 14% превышает показатель прошлого года. Сборы компании по ДМС за прошлый год превысили 13 миллиардов рублей. В региональной сети по итогам 2024 года по ДМС было собрано на 17% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - указывает компания.В основном клиенты "Ингосстраха" по ДМС — это работники крупных компаний, застрахованные в рамках корпоративных контрактов. Однако каждый год увеличивается количество страхователей - физических лиц, заключивших договор с "Ингосстрахом": по итогам 2024 года количество таких клиентов превысило 167 тысяч человек, что на 27% больше результатов аналогичного периода прошлого года, сообщает компания.Как указывает страховщик, за 2024 год в медицинский контакт-центр компании поступило более 2,4 миллиона обращений от застрахованных, из них 54% получено через цифровые каналы - электронную почту, мобильное приложение IngoMobile, личный кабинет застрахованного на сайте компании, чаты в мобильном приложении. Организация плановой госпитализации, включая предгоспитальную подготовку, в среднем составляет 5 дней. Экстренная медицинская помощь организуется немедленно после обращения.В компании отметили, что растет спрос и на услуги врачей сервиса "Виртуальная клиника", количество консультаций выросло более чем в 3,5 раза. Число решенных кейсов онлайн выросло на 19%."Специалисты сервиса не только консультируют застрахованных, но и активно ведут просветительскую деятельность — проводят вебинары на волнующие клиентов темы, пишут статьи для СМИ", — отметила врач-терапевт, руководитель проекта "Виртуальная клиника" компании "Ингосстрах" Екатерина Гордиенко.Также в пресс-релизе отметили, что растет доля автоматически выпущенных гарантийных писем: по итогам года можно говорить о значимом росте автоматизации."На данный момент почти половина гарантийных писем на приемы врачей выпускаются автоматически без привлечения специалиста компании", — прокомментировал начальник отдела развития цифровых сервисов в медицине компании "Ингосстрах" Глеб Костюрин.Отмечается также, что прирост количества новых пользователей по ДМС составил 52%. Кратно возросло число пользователей PWA-версии мобильного приложения в связи с выложенным функционалом ДМС на сайт.
https://ria.ru/20250306/ingosstrakh-2003402302.html
https://realty.ria.ru/20240916/ingosstrakh-1972906206.html
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ингосстрах, страхование
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Число застрахованных по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в "Ингосстрахе" за 2024 год выросло на 14%, до 1,7 миллиона человек, говорится в пресс-релизе компании.
"По данным на конец 2024 года, полис ДМС в "Ингосстрахе" оформили более 1,7 миллиона человек, что на 14% превышает показатель прошлого года. Сборы компании по ДМС за прошлый год превысили 13 миллиардов рублей. В региональной сети по итогам 2024 года по ДМС было собрано на 17% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - указывает компания.
В основном клиенты "Ингосстраха" по ДМС — это работники крупных компаний, застрахованные в рамках корпоративных контрактов. Однако каждый год увеличивается количество страхователей - физических лиц, заключивших договор с "Ингосстрахом": по итогам 2024 года количество таких клиентов превысило 167 тысяч человек, что на 27% больше результатов аналогичного периода прошлого года, сообщает компания.
Как указывает страховщик, за 2024 год в медицинский контакт-центр компании поступило более 2,4 миллиона обращений от застрахованных, из них 54% получено через цифровые каналы - электронную почту, мобильное приложение IngoMobile, личный кабинет застрахованного на сайте компании, чаты в мобильном приложении. Организация плановой госпитализации, включая предгоспитальную подготовку, в среднем составляет 5 дней. Экстренная медицинская помощь организуется немедленно после обращения.
В компании отметили, что растет спрос и на услуги врачей сервиса "Виртуальная клиника", количество консультаций выросло более чем в 3,5 раза. Число решенных кейсов онлайн выросло на 19%.
"Специалисты сервиса не только консультируют застрахованных, но и активно ведут просветительскую деятельность — проводят вебинары на волнующие клиентов темы, пишут статьи для СМИ", — отметила врач-терапевт, руководитель проекта "Виртуальная клиника" компании "Ингосстрах" Екатерина Гордиенко.
Также в пресс-релизе отметили, что растет доля автоматически выпущенных гарантийных писем: по итогам года можно говорить о значимом росте автоматизации.
"На данный момент почти половина гарантийных писем на приемы врачей выпускаются автоматически без привлечения специалиста компании", — прокомментировал начальник отдела развития цифровых сервисов в медицине компании "Ингосстрах" Глеб Костюрин.
Отмечается также, что прирост количества новых пользователей по ДМС составил 52%. Кратно возросло число пользователей PWA-версии мобильного приложения в связи с выложенным функционалом ДМС на сайт.