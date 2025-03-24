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В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии ребенка, избитого матерью
В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии ребенка, избитого матерью - РИА Новости, 24.03.2025
В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии ребенка, избитого матерью
Трехлетняя девочка из дагестанского Каспийска, госпитализированная после избиения матерью, находится в коме в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:23:00+03:00
2025-03-24T13:23:00+03:00
2025-03-24T13:23:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 24 мар - РИА Новости. Трехлетняя девочка из дагестанского Каспийска, госпитализированная после избиения матерью, находится в коме в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики. В пятницу в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили о возбуждении уголовного дела против жительницы Каспийска по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ). По данным следствия, она 20 марта избила 3-летнюю дочь, ребенка госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести. В понедельник в ряде местных Telegram-каналов распространилась информация о гибели ребенка. "Состояние ребенка крайне тяжелое. Девочка в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщили в министерстве. В ведомстве отметили, что врачи Каспийской центральной городской больницы прилагают все необходимые усилия для спасения девочки.
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происшествия, здоровье - общество, каспийск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Каспийск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии ребенка, избитого матерью
Минздрав Дагестана: трехлетняя девочка, избитая матерью, находится в коме
МАХАЧКАЛА, 24 мар - РИА Новости. Трехлетняя девочка из дагестанского Каспийска, госпитализированная после избиения матерью, находится в коме в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.
В пятницу в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили о возбуждении уголовного дела против жительницы Каспийска по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ). По данным следствия, она 20 марта избила 3-летнюю дочь, ребенка госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести. В понедельник в ряде местных Telegram-каналов распространилась информация о гибели ребенка.
"Состояние ребенка крайне тяжелое. Девочка в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщили в министерстве.
В ведомстве отметили, что врачи Каспийской центральной городской больницы прилагают все необходимые усилия для спасения девочки.