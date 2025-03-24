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Депардье грозит до пяти лет тюрьмы по делу о домогательствах - РИА Новости, 24.03.2025
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17:20 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/deparde-2007015882.html
Депардье грозит до пяти лет тюрьмы по делу о домогательствах
Депардье грозит до пяти лет тюрьмы по делу о домогательствах - РИА Новости, 24.03.2025
Депардье грозит до пяти лет тюрьмы по делу о домогательствах
Актёру Жерару Депардье грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 75 тысяч евро по делу о домогательствах, процесс по которому начался в понедельник, сообщает... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:20:00+03:00
2025-03-24T17:20:00+03:00
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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Актёру Жерару Депардье грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 75 тысяч евро по делу о домогательствах, процесс по которому начался в понедельник, сообщает телеканал BFMTV. "Актер предстал перед судом Парижа за "сексуальное насилие" на съемках фильма "Зеленые ставни" (Les Volets vertes). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф в размере 75 000 евро", - сообщил телеканал. Суд рассматривает жалобы двух женщин 54 и 34 лет - декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съёмочной группы фильма. Как передавал корреспондент РИА Новости, 76-летний актёр явился в суд лично в сопровождении адвоката Жереми Ассуса. Ранее медицинская экспертиза сочла возможным его присутствие на процессе, несмотря на диабет и проблемы с сердцем. Ожидается, что слушания продлятся два дня. На заседание пришла и поддерживающая его актриса Фанни Ардан, которая снялась с ним в этом фильме. Сам актёр всегда отвергал любые обвинения в сексуальном насилии. "Я никогда, никогда не оскорблял женщину. Обидеть женщину - это все равно, что ударить собственную мать ногой в живот", - написал он в открытом письме, опубликованном в газете Figaro. Как заявил СМИ адвокат актёра перед началом заседания, "он в беспристрастной, объективной и неоспоримой манере сможет доказать, что все обвинения против него лживы". В суде усилены меры безопасности, около зала заседания дежурит десяток полицейских, а снаружи – 12 машин спецнаряда полиции по подавлению протестов CRS, в общей сложности около 80 правоохранителей. Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Так, в отношении актера уже ведется расследование по подозрению в домогательствах в адрес актрисы Шарлотты Арну, которая также пришла на это заседание. Также с февраля 2024 года он является объектом расследования "налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег". Депардье подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года. Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Президент Франции Эммануэль Макрон заступился за Депардье, отметив, что им "гордится Франция" и напомнив о презумпции невиновности.
https://ria.ru/20241016/deparde-1978327288.html
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франция, бельгия, жерар депардье, фанни ардан, эммануэль макрон, в мире
Франция, Бельгия, Жерар Депардье, Фанни Ардан, Эммануэль Макрон, В мире
Депардье грозит до пяти лет тюрьмы по делу о домогательствах

BFMTV: Депардье грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 75 тысяч евро

© AP Photo / Aurelien MorissardАктер Жерар Депардье во время прибытия в суд Парижа, где состоятся слушания по обвинениям актёра в домогательствах во время съёмок фильма 2021 года "Зелёные ставни"
Актер Жерар Депардье во время прибытия в суд Парижа, где состоятся слушания по обвинениям актёра в домогательствах во время съёмок фильма 2021 года Зелёные ставни - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Актер Жерар Депардье во время прибытия в суд Парижа, где состоятся слушания по обвинениям актёра в домогательствах во время съёмок фильма 2021 года "Зелёные ставни"
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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Актёру Жерару Депардье грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 75 тысяч евро по делу о домогательствах, процесс по которому начался в понедельник, сообщает телеканал BFMTV.
"Актер предстал перед судом Парижа за "сексуальное насилие" на съемках фильма "Зеленые ставни" (Les Volets vertes). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф в размере 75 000 евро", - сообщил телеканал.
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Суд рассматривает жалобы двух женщин 54 и 34 лет - декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съёмочной группы фильма.
Как передавал корреспондент РИА Новости, 76-летний актёр явился в суд лично в сопровождении адвоката Жереми Ассуса. Ранее медицинская экспертиза сочла возможным его присутствие на процессе, несмотря на диабет и проблемы с сердцем. Ожидается, что слушания продлятся два дня.
На заседание пришла и поддерживающая его актриса Фанни Ардан, которая снялась с ним в этом фильме.
Сам актёр всегда отвергал любые обвинения в сексуальном насилии.
"Я никогда, никогда не оскорблял женщину. Обидеть женщину - это все равно, что ударить собственную мать ногой в живот", - написал он в открытом письме, опубликованном в газете Figaro.
Как заявил СМИ адвокат актёра перед началом заседания, "он в беспристрастной, объективной и неоспоримой манере сможет доказать, что все обвинения против него лживы".
В суде усилены меры безопасности, около зала заседания дежурит десяток полицейских, а снаружи – 12 машин спецнаряда полиции по подавлению протестов CRS, в общей сложности около 80 правоохранителей.
Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Так, в отношении актера уже ведется расследование по подозрению в домогательствах в адрес актрисы Шарлотты Арну, которая также пришла на это заседание. Также с февраля 2024 года он является объектом расследования "налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег". Депардье подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.
Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.
Президент Франции Эммануэль Макрон заступился за Депардье, отметив, что им "гордится Франция" и напомнив о презумпции невиновности.
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