https://ria.ru/20250324/deparde-2006992098.html

В Париже начался суд на Депардье, обвиняемого в домогательствах

В Париже начался суд на Депардье, обвиняемого в домогательствах - РИА Новости, 24.03.2025

В Париже начался суд на Депардье, обвиняемого в домогательствах

Актер Жерар Депардье прибыл в суд Парижа, где состоятся слушания по обвинениям актёра в домогательствах во время съёмок фильма 2021 года "Зелёные ставни",... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:14:00+03:00

2025-03-24T16:14:00+03:00

2025-03-24T17:11:00+03:00

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ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Актер Жерар Депардье прибыл в суд Парижа, где состоятся слушания по обвинениям актёра в домогательствах во время съёмок фильма 2021 года "Зелёные ставни", передаёт корреспондент РИА Новости. Актёр прибыл в суд в сопровождении адвоката Жереми Ассуса и медленным шагом прошёл в зал заседаний. Его окружила толпа журналистов, но он не стал давать комментариев. Из-за большого количества СМИ в зал заседания пустили далеко не всех, около сотни журналистов остались ждать за дверью. Как заявил СМИ адвокат актёра перед началом заседания, "он в беспристрастной, объективной и неоспоримой манере сможет доказать, что все обвинения против него лживы". У входа в здание суда несколько активистов устроили акцию против актера. Несколько женщин разного возраста держали плакаты с надписями в поддержку женщин, подавших на него жалобы. На некоторых значились лозунги: "Не молчать", "Депардьявол", "Всем домогательствам - разбирательства, всем судам - освещение". Слушания пройдут в трибунале Парижа 24 и 25 марта. Из-за состояния здоровья актера медэксперт ограничил длительность слушаний шестью часами с 15-минутными перерывами, чтоб не переутомлять актера. Данный судебный процесс касается жалоб, поданных против актера художником-постановщиком, участвовавшей в съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Жалобы, поданные в феврале 2024 года, касаются якобы неприемлемого поведения актера в отношении двух женщин – членов съемочной группы фильма. Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Так, в отношении актера уже ведется расследование по подозрению в домогательствах в адрес актрисы Шарлотты Арну. Также с февраля 2024 года он является объектом расследования "налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег". Депардье подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года. Актер всегда отрицал любые обвинения в свой адрес. Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.

https://ria.ru/20241016/deparde-1978327288.html

https://ria.ru/20240522/deparde-1947744716.html

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париж, франция, бельгия, жерар депардье, в мире