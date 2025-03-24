https://ria.ru/20250324/delo-2007008201.html

На замгендиректора Кубанского казачьего хора завели дело

На замгендиректора Кубанского казачьего хора завели дело - РИА Новости, 24.03.2025

На замгендиректора Кубанского казачьего хора завели дело

Дело завели на замгендиректора Кубанского казачьего хора по факту о злоупотреблениях, у него прошли обыски, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:54:00+03:00

2025-03-24T16:54:00+03:00

2025-03-24T16:54:00+03:00

происшествия

россия

виктор захарченко

кубанский казачий хор

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КРАСНОДАР, 24 мар - РИА Новости. Дело завели на замгендиректора Кубанского казачьего хора по факту о злоупотреблениях, у него прошли обыски, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Да, заведено. Часть 1 статьи 285 УК РФ (превышение должностными полномочиями - ред.)", - сообщил собеседник агентства, уточняя, что речь идёт о Викторе Захарченко-младшем. По словам собеседника агентства, у него также прошли обыски. Виктор Захарченко является первым заместителем генерального директора Кубанского казачьего хора и внуком художественного руководителя Виктора Захарченко-старшего. Кубанский казачий хор появился в 1811 году, это старейший национальный казачий коллектив России.

https://ria.ru/20250131/rosnano-1996536944.html

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происшествия, россия, виктор захарченко, кубанский казачий хор