https://ria.ru/20250324/delo-2007008201.html
На замгендиректора Кубанского казачьего хора завели дело
На замгендиректора Кубанского казачьего хора завели дело - РИА Новости, 24.03.2025
На замгендиректора Кубанского казачьего хора завели дело
Дело завели на замгендиректора Кубанского казачьего хора по факту о злоупотреблениях, у него прошли обыски, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:54:00+03:00
2025-03-24T16:54:00+03:00
2025-03-24T16:54:00+03:00
происшествия
россия
виктор захарченко
кубанский казачий хор
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КРАСНОДАР, 24 мар - РИА Новости. Дело завели на замгендиректора Кубанского казачьего хора по факту о злоупотреблениях, у него прошли обыски, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Да, заведено. Часть 1 статьи 285 УК РФ (превышение должностными полномочиями - ред.)", - сообщил собеседник агентства, уточняя, что речь идёт о Викторе Захарченко-младшем. По словам собеседника агентства, у него также прошли обыски. Виктор Захарченко является первым заместителем генерального директора Кубанского казачьего хора и внуком художественного руководителя Виктора Захарченко-старшего. Кубанский казачий хор появился в 1811 году, это старейший национальный казачий коллектив России.
https://ria.ru/20250131/rosnano-1996536944.html
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происшествия, россия, виктор захарченко, кубанский казачий хор
Происшествия, Россия, Виктор Захарченко, Кубанский казачий хор
На замгендиректора Кубанского казачьего хора завели дело
У замгендиректора Кубанского казачьего хора Захарченко прошли обыски