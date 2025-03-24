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Премьер Дании прокомментировала визит делегации США в Гренландию - РИА Новости, 24.03.2025
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14:57 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/danija-2006968385.html
Премьер Дании прокомментировала визит делегации США в Гренландию
Премьер Дании прокомментировала визит делегации США в Гренландию - РИА Новости, 24.03.2025
Премьер Дании прокомментировала визит делегации США в Гренландию
Копенгаген серьёзно относится к визиту в Гренландию делегации из США, включая жену вице-президента страны Джей Ди Вэнса Ушу Вэнс, в контексте ранних публичных... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:57:00+03:00
2025-03-24T14:57:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
метте фредериксен
майк уолтц
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Копенгаген серьёзно относится к визиту в Гренландию делегации из США, включая жену вице-президента страны Джей Ди Вэнса Ушу Вэнс, в контексте ранних публичных заявлений американского президента Дональда Трампа о присоединении острова к США, заявила премьер Дании Метте Фредериксен. Делегация из США, включая жену вице-президента, на этой неделе посетит Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. По данным неназванного источника телеканала CBS, в поездке также примет участие советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, который посетит на острове космическую базу Питуффик. Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что помимо Уолтца базу посетит министр энергетики США Крис Райт, который, как ожидается, также войдет в состав американской делегации. "Визит из США нельзя рассматривать отдельно от сделанных публичных заявлений... Это то, к чему мы относимся серьёзно", - заявила Фредериксен в интервью датской телерадиокомпании DR. Датский премьер добавила, что диалог с США по Гренландии будет проходить в тесной координации с датским правительством и будущим гренландским правительством. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250108/grenlandiya-1992813185.html
https://ria.ru/20250324/grenlandiya-2006950001.html
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в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, метте фредериксен, майк уолтц
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, Метте Фредериксен, Майк Уолтц
Премьер Дании прокомментировала визит делегации США в Гренландию

Фредериксен: Копенгаген серьезно относится к визиту делегации США в Гренландию

© AP Photo / Francois WalschaertsМетте Фредериксен
Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Francois Walschaerts
Метте Фредериксен. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Копенгаген серьёзно относится к визиту в Гренландию делегации из США, включая жену вице-президента страны Джей Ди Вэнса Ушу Вэнс, в контексте ранних публичных заявлений американского президента Дональда Трампа о присоединении острова к США, заявила премьер Дании Метте Фредериксен.
Делегация из США, включая жену вице-президента, на этой неделе посетит Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. По данным неназванного источника телеканала CBS, в поездке также примет участие советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, который посетит на острове космическую базу Питуффик. Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что помимо Уолтца базу посетит министр энергетики США Крис Райт, который, как ожидается, также войдет в состав американской делегации.
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"Визит из США нельзя рассматривать отдельно от сделанных публичных заявлений... Это то, к чему мы относимся серьёзно", - заявила Фредериксен в интервью датской телерадиокомпании DR.
Датский премьер добавила, что диалог с США по Гренландии будет проходить в тесной координации с датским правительством и будущим гренландским правительством.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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Вчера, 14:18
 
В миреСШАГренландияДанияДональд ТрампМетте ФредериксенМайк Уолтц
 
 
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