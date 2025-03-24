Рейтинг@Mail.ru
В Дании рассказали о вине гренландцев за притязания США на остров - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/danija-2006963709.html
В Дании рассказали о вине гренландцев за притязания США на остров
В Дании рассказали о вине гренландцев за притязания США на остров - РИА Новости, 24.03.2025
В Дании рассказали о вине гренландцев за притязания США на остров
Гренландцы сами виноваты в том, что США хотят захватить остров, поскольку разговоры о независимости Гренландии воспринимаются в Вашингтоне как приглашение,... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:50:00+03:00
2025-03-24T14:50:00+03:00
в мире
гренландия
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
парламентские выборы в гренландии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006951904_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bea3daca193841c9424b0138ee724abb.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Гренландцы сами виноваты в том, что США хотят захватить остров, поскольку разговоры о независимости Гренландии воспринимаются в Вашингтоне как приглашение, считает депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. "Именно разговоры о независимости являются причиной того, что американцы думают, что они могут захватить Гренландию. Каждый раз, когда это повторяется, американцы ошибочно слышат это как приглашение для них. Мы делаем всё возможное, чтобы помочь, но гренландцы во многом сами виноваты в этой проблеме", - написал Ярлов в своём аккаунте в социальной сети Х. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993533360.html
гренландия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006951904_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a39c846cd131b01064b0bd74e41c06d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, парламентские выборы в гренландии
В мире, Гренландия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Парламентские выборы в Гренландии
В Дании рассказали о вине гренландцев за притязания США на остров

Депутат Ярлов: жители Гренландии сами виноваты в желании США захватить остров

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Гренландцы сами виноваты в том, что США хотят захватить остров, поскольку разговоры о независимости Гренландии воспринимаются в Вашингтоне как приглашение, считает депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов.
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
"Именно разговоры о независимости являются причиной того, что американцы думают, что они могут захватить Гренландию. Каждый раз, когда это повторяется, американцы ошибочно слышат это как приглашение для них. Мы делаем всё возможное, чтобы помочь, но гренландцы во многом сами виноваты в этой проблеме", - написал Ярлов в своём аккаунте в социальной сети Х.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Жители Гренландии хотят независимости, заявил премьер
13 января, 19:05
 
В миреГренландияСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампПарламентские выборы в Гренландии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала