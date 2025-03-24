https://ria.ru/20250324/danija-2006963709.html

В Дании рассказали о вине гренландцев за притязания США на остров

В Дании рассказали о вине гренландцев за притязания США на остров - РИА Новости, 24.03.2025

В Дании рассказали о вине гренландцев за притязания США на остров

Гренландцы сами виноваты в том, что США хотят захватить остров, поскольку разговоры о независимости Гренландии воспринимаются в Вашингтоне как приглашение,... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:50:00+03:00

2025-03-24T14:50:00+03:00

2025-03-24T14:50:00+03:00

в мире

гренландия

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

парламентские выборы в гренландии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006951904_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bea3daca193841c9424b0138ee724abb.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Гренландцы сами виноваты в том, что США хотят захватить остров, поскольку разговоры о независимости Гренландии воспринимаются в Вашингтоне как приглашение, считает депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. "Именно разговоры о независимости являются причиной того, что американцы думают, что они могут захватить Гренландию. Каждый раз, когда это повторяется, американцы ошибочно слышат это как приглашение для них. Мы делаем всё возможное, чтобы помочь, но гренландцы во многом сами виноваты в этой проблеме", - написал Ярлов в своём аккаунте в социальной сети Х. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993533360.html

гренландия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гренландия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, парламентские выборы в гренландии