https://ria.ru/20250324/danija-2006908393.html

В Дании назвали США единственной угрозой для Гренландии

В Дании назвали США единственной угрозой для Гренландии - РИА Новости, 24.03.2025

В Дании назвали США единственной угрозой для Гренландии

Датский парламентарий Расмус Ярлов назвал США единственной угрозой для Гренландии, подчеркнув, что датские налогоплательщики вынуждены платить за защиту... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T11:57:00+03:00

2025-03-24T11:57:00+03:00

2025-03-24T11:57:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Датский парламентарий Расмус Ярлов назвал США единственной угрозой для Гренландии, подчеркнув, что датские налогоплательщики вынуждены платить за защиту американских политиков, посещающих остров, на фоне предстоящего визита делегации из США в четверг. Ярлов сделал репост сообщения в соцсети Х о прибытии в Гренландию подкрепления из около 100 полицейских из континентальной Дании. "Единственная угроза Гренландии - это США… теперь датским налогоплательщикам приходится платить за защиту оторванных от реальности американских политиков от линчевания в Гренландии из-за их безумно неуважительного отказа понять, что их там не ждут", - написал Ярлов в соцсети Х. По его словам, Дания не пойдет на продажу Гренландии, несмотря на угрозы со стороны США, и будет препятствовать попыткам подкупить гренландцев. Ранее офис жены вице-президента США Джей Ди Вэнса Уши Вэнс сообщил, что делегация с участием Второй леди США в четверг посетит Гренландию. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250320/grenlandiya-2006235254.html

https://ria.ru/20250316/grenlandija-2005320641.html

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в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп