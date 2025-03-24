https://ria.ru/20250324/chislo-2007038394.html

В Минздраве Крыма рассказали о госпитализированных после ДТП с автобусом

В Минздраве Крыма рассказали о госпитализированных после ДТП с автобусом - РИА Новости, 24.03.2025

В Минздраве Крыма рассказали о госпитализированных после ДТП с автобусом

Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Симферополем увеличилось до 22 человек, из них четверо в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба минздрава... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T18:59:00+03:00

2025-03-24T18:59:00+03:00

2025-03-24T19:15:00+03:00

происшествия

симферополь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006902879_0:32:2193:1265_1920x0_80_0_0_5056331093f4beb1d380434cedb0b173.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Симферополем увеличилось до 22 человек, из них четверо в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба минздрава Крыма.Утром в понедельник на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий на обочине зерновоз. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. По данным минздрава региона, в больницу доставлены 36 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, из них 17 госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь."По итогам обследования: 22 пострадавших госпитализированы, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.По данным ведомства, среди госпитализированных четыре пациента в тяжелом состоянии, 18 – в состоянии средней степени тяжести.

https://ria.ru/20250324/voditel-2006995750.html

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, симферополь