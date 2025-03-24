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В Минздраве Крыма рассказали о госпитализированных после ДТП с автобусом - РИА Новости, 24.03.2025
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18:59 24.03.2025 (обновлено: 19:15 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/chislo-2007038394.html
В Минздраве Крыма рассказали о госпитализированных после ДТП с автобусом
В Минздраве Крыма рассказали о госпитализированных после ДТП с автобусом - РИА Новости, 24.03.2025
В Минздраве Крыма рассказали о госпитализированных после ДТП с автобусом
Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Симферополем увеличилось до 22 человек, из них четверо в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба минздрава... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T18:59:00+03:00
2025-03-24T19:15:00+03:00
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Симферополем увеличилось до 22 человек, из них четверо в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба минздрава Крыма.Утром в понедельник на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий на обочине зерновоз. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. По данным минздрава региона, в больницу доставлены 36 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, из них 17 госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь."По итогам обследования: 22 пострадавших госпитализированы, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.По данным ведомства, среди госпитализированных четыре пациента в тяжелом состоянии, 18 – в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20250324/voditel-2006995750.html
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происшествия, симферополь
Происшествия, Симферополь
В Минздраве Крыма рассказали о госпитализированных после ДТП с автобусом

Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Симферополем возросло до 22

© Фото : Полиция Крыма | МВД по Республике Крым/ВКонтактеМесто ДТП с участием автобуса в Симферополе
Место ДТП с участием автобуса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Полиция Крыма | МВД по Республике Крым/ВКонтакте
Место ДТП с участием автобуса в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Симферополем увеличилось до 22 человек, из них четверо в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба минздрава Крыма.
Утром в понедельник на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий на обочине зерновоз. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. По данным минздрава региона, в больницу доставлены 36 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, из них 17 госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь.
"По итогам обследования: 22 пострадавших госпитализированы, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, среди госпитализированных четыре пациента в тяжелом состоянии, 18 – в состоянии средней степени тяжести.
Место ДТП с участием автобуса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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