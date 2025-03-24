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Журналист случайно попал в чат Белого дома при обсуждении ударов по хуситам

Журналист случайно попал в чат Белого дома при обсуждении ударов по хуситам - РИА Новости, 24.03.2025

Журналист случайно попал в чат Белого дома при обсуждении ударов по хуситам

Редактор журнала Atlantic утверждает, что высокопоставленные представители администрации США случайно включили его в свой групповой чат для обсуждению ударов по РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T20:53:00+03:00

2025-03-24T20:53:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Редактор журнала Atlantic утверждает, что высокопоставленные представители администрации США случайно включили его в свой групповой чат для обсуждению ударов по йеменским хуситам. По словам Джеффри Голдберга, 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal от пользователя, назвавшегося Майклом Уолтцем – имя советника Белого дома по национальной безопасности. Еще через два дня журналист получил уведомление о том, что его включают в чат под названием "Хуситы ПК тесная группа". На следующий день в чате началась, по выражению Голдберга, "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунта под именем вице-президента США Джей Ди Вэнса. Как утверждает журналист, Вэнс был не согласен с решением своего патрона Дональда Трампа о немедленных ударах по хуситам и предлагал отложить бомбежки на месяц. По его мнению, удары по Йемену не соответствовали посланию Трампа Европе. Участник под именем главы Пентагона Питера Хегсета ответил, что "полностью разделяет отвращение Вэнса к европейской халяве". Как отмечает журналист, по всей видимости, имелась в виду позиция Белого дома, согласной которой что европейские союзники Америки получают экономическую выгоду от того, что ВМС США защищают международные судоходные пути. Тем не менее Хегсет поддержал немедленный удар по хуситам. Гольдберг утверждает, что участник чата "Хегсет" 15 марта анонсировал первые удары по Йемену, назвав точное время, которое совпало с первыми сообщениями о бомбардировках в социальных сетях. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз подтвердил журналисту подлинность группы Signal. "Судя по всему, это подлинная цепочка сообщений, и мы изучаем, как к ней был случайно добавлен ваш номер", - сообщил Хьюз. Пресс-секретарь Вэнса Уильям Мартин заявил, что, несмотря на впечатление, созданное текстами, вице-президент полностью поддерживает президента. Опрошенные журналом юристы пришли к выводу о грубейших нарушениях режима безопасности со стороны чиновников. Приложение Signal не одобрено правительством для обмена секретной информацией. Для этого у высокопоставленных сотрудников администрации есть специально отведенные помещения, известные как пункты для обработки секретной информацией (SCIF). Обычно внутри SCIF не разрешается пользоваться смартфонами, что говорит о том, что, когда участники чата делились информацией о военной операции, они могли передвигаться на публике.

https://ria.ru/20250316/ssha-2005270673.html

https://ria.ru/20250316/tramp-2005273222.html

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в мире, технологии, сша, йемен, европа, дональд трамп, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году