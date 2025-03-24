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Биография Александра Буйнова

Биография Александра Буйнова - РИА Новости, 24.03.2025

Биография Александра Буйнова

Российский поп-певец и музыкант, народный артист России Александр Николаевич Буйнов родился 24 марта 1950 года в Москве. Отец был героем войны, служил летчиком. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T00:39:00+03:00

2025-03-24T00:39:00+03:00

2025-03-24T00:39:00+03:00

справки

александр буйнов

москва

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Российский поп-певец и музыкант, народный артист России Александр Николаевич Буйнов родился 24 марта 1950 года в Москве. Отец был героем войны, служил летчиком. Буйнов окончил музыкальную школу при Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского по классу фортепиано. В 1968 году поступил на дирижерско-хоровое отделение Музыкального училища имени Гнесиных, но не окончил его. В 1992 году окончил заочное отделение Российского института театрального искусства (ГИТИС) по специальности "режиссура театра" ("Режиссер эстрады и массовых представлений").В 1967 году дебютировал в рок-группе "Скоморохи" в качестве клавишника. Играл на электрооргане, пробовал себя как композитор (песни "Шелковая трава" и "Меня маменька вскормила").Работал в этом коллективе до 1970 года.В 1970-1972 году служил в рядах Советской армии в городе Алейске Алтайского края.После службы ненадолго вернулся в группу "Скоморохи", затем некоторое время играл в рок-группе "Аракс".С 1973 года по май 1989 года был клавишником, а затем солистом в ансамбле "Веселые ребята". Стал широко известен благодаря телевизионным выступлениям группы, исполняя популярные песни "Бродячие артисты" (1985), "Бологое" (1986), "Не волнуйтесь, тетя" (1987), "Чашка чая" (1988). В 1983 году вместе с композиторами Юрием Чернавским и Владимиром Матецким принимал участие в создании знаменитого магнитоальбома "Банановые острова".С мая 1989 года занялся сольной карьерой. В 1990 году стал артистом-вокалистом Московского концертного объединения "Эра", а затем – в фирме "АРС".Выступает вместе с собственной группой "Чао". Среди наиболее популярных хитов артиста – песни "В городе Сочи темные ночи" (1989), "Падают листья" (1995), "Пустой бамбук" (1996), "Капитан Каталкин" (1992), "Мои финансы поют романсы" (1998), "Пусть" (2004) и многие другие. В числе последних синглов – "Сколько стоит доброта" (2023), "Мы просто люди" (2024), "Спел и свеж" (2024), "Друг" (2025).В творческом багаже певца – порядка 17 альбомов. Среди них – "Гостиница разгульная" (1993), "Я знал любовь" (1995), "Острова любви" (1997), "Нет слов" (2001), "Лови" (2003), "Все дела" (2004), "Взрослые песни" (2005), "В облака" (2006), "P.R.O. Любовь" (2010), "Сто недель (2017) и многие другие. Александр Буйнов одним из первых стал исполнять песни на стихи поэта Михаила Гуцериева. В 2018 году в свет вышел альбом "Утонувшее небо", в который вошли восемь композиций на его стихи в исполнении Буйнова, а также одноименный клип. Вместе с популярной немецкой поп-группой "BONEY M" Буйнов участвовал в съемках музыкального сериала "Старые песни о главном-3", в котором солистка группы Лиз Митчел и Александр Буйнов исполнили оригинальную версию мирового хита "Распутин" (1997). Снимался в фильмах " Приморский бульвар" (1988), "Старые песни о главном - 3" (1998), "Старые песни о главном. Постскриптум" (2001), "И падает снег" (2007), "Красота требует..."(2008), " Торговый центр" (2013) и др.Вокал Буйнова звучит в картинах "Приморский бульвар" (1988), "Бременские музыканты и Со" (2000), "Красота требует..." (2008).Озвучил анимационный фильм "Анастасия (Anastasia, США, 1997). В разные годы выступал в России с программами "Во, жизнь довела!" (1994), "Я знал любовь" (1995) и "Песни о настоящей любви" (1997). В 2012 году в Государственном Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Александра Буйнова "Две жизни". Гастролировал за границей, участвовал в сборных концертах, выступал с сольными программами.Александр Буйнов продолжает выступать и нередко принимает участие в различных музыкальных шоу. В 2023 году он присоединился к команде судей проекта телеканала "Россия 1" "Ну-ка, все вместе!". Битва сезонов".На протяжении нескольких лет Александр Буйнов был членом Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области.Член попечительского совета Московское президентское кадетское училище имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации.Народный артист России (2010).Удостоен орден Почета (2005), ордена Дружбы (2017). Награжден медалями Минобороны РФ "За укрепление боевого содружества" и "Участнику военной операции в Сирии" (2016).Неоднократный лауреат фестиваля Песня года.Обладатель приза за аранжировку и исполнение песни Пола Маккартни "Black bird" на рок-фестивале "Ереван-80", приза фирмы "Супрафон" за аранжировку и исполнение песни "Бродячие артисты" (1983), Гран-при конкурса "Братиславская лира"(1985, Чехословакия, ныне – Словакия).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, александр буйнов, москва