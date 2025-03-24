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В деле Буданова фигурируют атаки на 13 российских регионов - РИА Новости, 24.03.2025
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04:49 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/budanov-2006849447.html
В деле Буданова фигурируют атаки на 13 российских регионов
В деле Буданова фигурируют атаки на 13 российских регионов - РИА Новости, 24.03.2025
В деле Буданова фигурируют атаки на 13 российских регионов
В уголовном деле начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова, которое расследуется в России, фигурируют атаки беспилотников на 13 регионов РФ, включая... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T04:49:00+03:00
2025-03-24T04:49:00+03:00
происшествия
россия
украина
курская область
алексей неижпапа
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В уголовном деле начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова, которое расследуется в России, фигурируют атаки беспилотников на 13 регионов РФ, включая Москву и Подмосковье, Курскую, Смоленскую область, а также Севастополь, свидетельствуют судебные материалы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Следственный комитет России на прошлой неделе сообщил, что Буданов, командующий ВВС Украины Николай Олещук и командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа стоят за организацией атак беспилотниками по Курской области и другим регионам России. Им заочно предъявили обвинения и объявили в розыск. Уголовное дело против Буданова было возбуждено 19 февраля 2022 года по фактам обстрелов, подрывов и атак беспилотниками объектов жилой застройки и гражданской инфраструктуры. И в одно производство с ним, как говорится в документах, соединены еще ряд уголовных дел. Они, как отмечается в судебных материалах, касаются обстрелов, подрывов и атак беспилотниками гражданских объектов в Москве и Подмосковье, Севастополе, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей.
https://ria.ru/20241011/udary-1977503466.html
https://ria.ru/20250321/ukraina-2006375269.html
россия
украина
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происшествия, россия, украина, курская область, алексей неижпапа
Происшествия, Россия, Украина, Курская область, Алексей Неижпапа
В деле Буданова фигурируют атаки на 13 российских регионов

В деле начальника ГУР МО Украины Буданова фигурируют атаки на 13 регионов России

© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В уголовном деле начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова, которое расследуется в России, фигурируют атаки беспилотников на 13 регионов РФ, включая Москву и Подмосковье, Курскую, Смоленскую область, а также Севастополь, свидетельствуют судебные материалы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Следственный комитет России на прошлой неделе сообщил, что Буданов, командующий ВВС Украины Николай Олещук и командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа стоят за организацией атак беспилотниками по Курской области и другим регионам России. Им заочно предъявили обвинения и объявили в розыск.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
"Убрать из перечня": раскрыто, что офис Зеленского задумал против Буданова*
11 октября 2024, 04:14
Уголовное дело против Буданова было возбуждено 19 февраля 2022 года по фактам обстрелов, подрывов и атак беспилотниками объектов жилой застройки и гражданской инфраструктуры. И в одно производство с ним, как говорится в документах, соединены еще ряд уголовных дел. Они, как отмечается в судебных материалах, касаются обстрелов, подрывов и атак беспилотниками гражданских объектов в Москве и Подмосковье, Севастополе, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Буданов*, Олещук и Неижпапа** причастны к атакам БПЛА, заявил СК России
21 марта, 09:21
 
ПроисшествияРоссияУкраинаКурская областьАлексей Неижпапа
 
 
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