https://ria.ru/20250324/budanov-2006849447.html

В деле Буданова фигурируют атаки на 13 российских регионов

В деле Буданова фигурируют атаки на 13 российских регионов - РИА Новости, 24.03.2025

В деле Буданова фигурируют атаки на 13 российских регионов

В уголовном деле начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова, которое расследуется в России, фигурируют атаки беспилотников на 13 регионов РФ, включая... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T04:49:00+03:00

2025-03-24T04:49:00+03:00

2025-03-24T04:49:00+03:00

происшествия

россия

украина

курская область

алексей неижпапа

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В уголовном деле начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова, которое расследуется в России, фигурируют атаки беспилотников на 13 регионов РФ, включая Москву и Подмосковье, Курскую, Смоленскую область, а также Севастополь, свидетельствуют судебные материалы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Следственный комитет России на прошлой неделе сообщил, что Буданов, командующий ВВС Украины Николай Олещук и командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа стоят за организацией атак беспилотниками по Курской области и другим регионам России. Им заочно предъявили обвинения и объявили в розыск. Уголовное дело против Буданова было возбуждено 19 февраля 2022 года по фактам обстрелов, подрывов и атак беспилотниками объектов жилой застройки и гражданской инфраструктуры. И в одно производство с ним, как говорится в документах, соединены еще ряд уголовных дел. Они, как отмечается в судебных материалах, касаются обстрелов, подрывов и атак беспилотниками гражданских объектов в Москве и Подмосковье, Севастополе, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей.

https://ria.ru/20241011/udary-1977503466.html

https://ria.ru/20250321/ukraina-2006375269.html

россия

украина

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, украина, курская область, алексей неижпапа