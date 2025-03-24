https://ria.ru/20250324/bronezhilet-2007069457.html

Еще одна фигурантка дела о некачественных бронежилетах признала вину

Еще одна фигурантка дела о некачественных бронежилетах признала вину - РИА Новости, 24.03.2025

Еще одна фигурантка дела о некачественных бронежилетах признала вину

Еще одна фигурантка уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ, финансовый директор ООО "ГК "Пикет" Виктория Антонова признала... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T22:27:00+03:00

2025-03-24T22:27:00+03:00

2025-03-24T22:27:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Еще одна фигурантка уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ, финансовый директор ООО "ГК "Пикет" Виктория Антонова признала вину, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Антонова В.П. является гражданкой РФ… признала свою вину, всесторонне сотрудничает со следствием, адвокат утверждает, что цели меры пресечения в отношении Антоновой В.П. могут быть достигнуты при применении к ней домашнего ареста, поэтому содержание ее под стражей является неоправданным и незаконным", - сказано в документах. Предварительное расследование по делу завершено. Стороны знакомятся с его материалами. В уголовном деле также фигурируют генеральный директор ГК "Пикет" Андрей Есипов, начальник службы безопасности "Пикета" Михаил Кальченко. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Есипову и Антоновой вменяют крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и дачу крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Кальченко же вменяют только мошенничество. Есипов ранее признал вину по уголовному делу и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Кроме того, признательные показания дал ещё один обвиняемый - Вячеслав Портянников. Все, кроме Портянникова, находятся под стражей, его же ранее отпустили под домашний арест. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Виктор Астапенко и Михаил Богданов. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

https://ria.ru/20250301/rassledovanie-2002393001.html

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происшествия, россия, михаил богданов