https://ria.ru/20250324/britaniya-2006846811.html

Британские военные назвали планы Стармера по Украине политическим театром

Британские военные назвали планы Стармера по Украине политическим театром - РИА Новости, 24.03.2025

Британские военные назвали планы Стармера по Украине политическим театром

Британские военные назвали политическим театром планы премьер-министра Кира Стармера по отправке на Украину миротворцев так называемой "коалиции желающих", по... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T03:41:00+03:00

2025-03-24T03:41:00+03:00

2025-03-24T03:41:00+03:00

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киев

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дмитрий песков

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Британские военные назвали политическим театром планы премьер-министра Кира Стармера по отправке на Украину миротворцев так называемой "коалиции желающих", по их мнению, премьер поторопился с такими заявлениями, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии, сообщает издание Telegraph со ссылкой на высокопоставленные военные источники. Ранее представитель Стармера заявил, что более 30 стран, как ожидается, войдут в так называемую "коалицию желающих" - группу государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. "Нет никаких определенных конечных военных состояний или предположений военно-стратегического планирования. Это все политический театр... Стармер поторопился с разговорами о высадке войск на землю, не поняв, о чем говорит, поэтому сейчас мы слышим об этом меньше и больше о самолетах и ​​кораблях, которые проще реализовать и которые не требуют базирования на Украине", - рассказал изданию один из собеседников. Один из источников добавил, что ни в России, ни в США не поддерживают идею коалиции, возглавляемой Великобританией, и предупредил, что переговоры о ней осложняются тем, что "никто не знает, в чем заключается ее миссия". "Она даже не может защитить себя. В чем ее миссия? Какова ее легитимность? Каковы правила ведения боевых действий? Как ею командуют, снабжают и размещают? Как долго она будет там находиться и почему? Никто не знает", - заявил источник издания. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20250305/starmer-2003259854.html

https://ria.ru/20250317/britanija-2005406234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, киев, кир стармер, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире