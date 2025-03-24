Британские военные назвали планы Стармера по Украине политическим театром
Telegraph: Британия поторопилась с планами по отправке миротворцев на Украину
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Британские военные назвали политическим театром планы премьер-министра Кира Стармера по отправке на Украину миротворцев так называемой "коалиции желающих", по их мнению, премьер поторопился с такими заявлениями, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии, сообщает издание Telegraph со ссылкой на высокопоставленные военные источники.
"Нет никаких определенных конечных военных состояний или предположений военно-стратегического планирования. Это все политический театр... Стармер поторопился с разговорами о высадке войск на землю, не поняв, о чем говорит, поэтому сейчас мы слышим об этом меньше и больше о самолетах и кораблях, которые проще реализовать и которые не требуют базирования на Украине", - рассказал изданию один из собеседников.
Один из источников добавил, что ни в России, ни в США не поддерживают идею коалиции, возглавляемой Великобританией, и предупредил, что переговоры о ней осложняются тем, что "никто не знает, в чем заключается ее миссия".
"Она даже не может защитить себя. В чем ее миссия? Какова ее легитимность? Каковы правила ведения боевых действий? Как ею командуют, снабжают и размещают? Как долго она будет там находиться и почему? Никто не знает", - заявил источник издания.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.