https://ria.ru/20250324/britanija-2007056358.html

Британия не запретит продажу оружия Израилю, несмотря на ситуацию в Газе

Британия не запретит продажу оружия Израилю, несмотря на ситуацию в Газе - РИА Новости, 24.03.2025

Британия не запретит продажу оружия Израилю, несмотря на ситуацию в Газе

Великобритания не собирается вводить полный запрет на продажу оружия Израилю, несмотря на возобновление боевых действий в секторе Газа, сообщил в понедельник... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T20:22:00+03:00

2025-03-24T20:22:00+03:00

2025-03-24T20:22:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Великобритания не собирается вводить полный запрет на продажу оружия Израилю, несмотря на возобновление боевых действий в секторе Газа, сообщил в понедельник глава британского минобороны Джон Хили. В сентябре 2024 года Британия приостановила действие 30 из 350 экспортных лицензий на поставку вооружений Израилю. Власти объяснили это тем, что некоторое оружие может быть использовано для нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа. В Британии неоднократно звучали призывы ввести полное эмбарго на продажу оружия Израилю. "Весь наш экспорт оружия находится под постоянным рассмотрением… Мы продолжаем придерживаться позиции постоянно пересматривать вещи, однако на настоящий момент у нас нет никаких планов что-либо менять", - заявил Хили, отвечая в парламенте на вопрос о полном запрете на продажу Израилю оружия. Трансляция велась на сайте парламента. Ранее Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.

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в мире, израиль, великобритания, джон хили, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году