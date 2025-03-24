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Британия не запретит продажу оружия Израилю, несмотря на ситуацию в Газе - РИА Новости, 24.03.2025
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20:22 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/britanija-2007056358.html
Британия не запретит продажу оружия Израилю, несмотря на ситуацию в Газе
Британия не запретит продажу оружия Израилю, несмотря на ситуацию в Газе - РИА Новости, 24.03.2025
Британия не запретит продажу оружия Израилю, несмотря на ситуацию в Газе
Великобритания не собирается вводить полный запрет на продажу оружия Израилю, несмотря на возобновление боевых действий в секторе Газа, сообщил в понедельник... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T20:22:00+03:00
2025-03-24T20:22:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Великобритания не собирается вводить полный запрет на продажу оружия Израилю, несмотря на возобновление боевых действий в секторе Газа, сообщил в понедельник глава британского минобороны Джон Хили. В сентябре 2024 года Британия приостановила действие 30 из 350 экспортных лицензий на поставку вооружений Израилю. Власти объяснили это тем, что некоторое оружие может быть использовано для нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа. В Британии неоднократно звучали призывы ввести полное эмбарго на продажу оружия Израилю. "Весь наш экспорт оружия находится под постоянным рассмотрением… Мы продолжаем придерживаться позиции постоянно пересматривать вещи, однако на настоящий момент у нас нет никаких планов что-либо менять", - заявил Хили, отвечая в парламенте на вопрос о полном запрете на продажу Израилю оружия. Трансляция велась на сайте парламента. Ранее Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
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в мире, израиль, великобритания, джон хили, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Великобритания, Джон Хили, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Британия не запретит продажу оружия Израилю, несмотря на ситуацию в Газе

Хили: Британия не собирается вводить полный запрет на продажу оружия Израилю

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты собираются на плацдарме недалеко от границы с сектором Газа
Израильские солдаты собираются на плацдарме недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты собираются на плацдарме недалеко от границы с сектором Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Великобритания не собирается вводить полный запрет на продажу оружия Израилю, несмотря на возобновление боевых действий в секторе Газа, сообщил в понедельник глава британского минобороны Джон Хили.
В сентябре 2024 года Британия приостановила действие 30 из 350 экспортных лицензий на поставку вооружений Израилю. Власти объяснили это тем, что некоторое оружие может быть использовано для нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа. В Британии неоднократно звучали призывы ввести полное эмбарго на продажу оружия Израилю.
"Весь наш экспорт оружия находится под постоянным рассмотрением… Мы продолжаем придерживаться позиции постоянно пересматривать вещи, однако на настоящий момент у нас нет никаких планов что-либо менять", - заявил Хили, отвечая в парламенте на вопрос о полном запрете на продажу Израилю оружия. Трансляция велась на сайте парламента.
Ранее Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
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