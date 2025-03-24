https://ria.ru/20250324/briks-2006848168.html

В Сербии заявили, что БРИКС пробудил надежду на более справедливый мир

В Сербии заявили, что БРИКС пробудил надежду на более справедливый мир - РИА Новости, 24.03.2025

В Сербии заявили, что БРИКС пробудил надежду на более справедливый мир

БРИКС пробудил надежду в то, что может быть более справедливый мир, Сербия следит за развитием объединения, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T04:14:00+03:00

2025-03-24T04:14:00+03:00

2025-03-24T04:14:00+03:00

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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. БРИКС пробудил надежду в то, что может быть более справедливый мир, Сербия следит за развитием объединения, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. В начале марта в Скупщине (парламенте) Сербии была учреждена группа по сотрудничеству с БРИКС, сейчас она проходит процедуру оформления. Всего в нее вошло 18 депутатов, в том числе депутаты от "Движения социалистов" Вулина. Зампред "Движения социалистов" Боян Торбица стал председателем группы. "БРИКС пробудил надежду на то, что может быть более справедливый мир, и можно быть среди друзей, которые нас не шантажируют и ничего не требуют от нас. Сербия была бы весьма безответственной, если бы не следила за этим", - заявил Вулин РИА Новости. По его словам, Сербия заинтересована в том, чтобы узнать, что представляет собой БРИКС, какие опции нам предлагаются. "Рано говорить о каком-либо увеличении степени нашего присутствия. Но точно, что мы очень заинтересованы в том, чтобы больше узнать о БРИКС", - заявил он. В 2024 году Вулин принимал участие в саммите БРИКС в Казани. Что касается саммита 2025 года, который пройдет в Бразилии, то пока неизвестно, будет ли он только для государств-членов объединения, или пройдет в более широком формате, подобно казанскому, отметил Вулин.

https://ria.ru/20250322/serbiya-2006689528.html

https://ria.ru/20250318/putin-2005743889.html

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Дарья Буймова

в мире, сербия, казань, бразилия, александр вулин, брикс