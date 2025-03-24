https://ria.ru/20250324/briks-2006836838.html

Дилма Роуссефф сообщила, что переизбрана главой банка развития БРИКС

Дилма Роуссефф сообщила, что переизбрана главой банка развития БРИКС - РИА Новости, 24.03.2025

Дилма Роуссефф сообщила, что переизбрана главой банка развития БРИКС

Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС, сообщила газета O Globo со ссылкой на нее саму. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T00:30:00+03:00

2025-03-24T00:30:00+03:00

2025-03-24T00:30:00+03:00

казань

россия

бразилия

брикс

новый банк развития

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001441996_135:0:2994:1608_1920x0_80_0_0_a3d7fbb7cedd7635353be5c7653f8708.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мар - РИА Новости. Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС, сообщила газета O Globo со ссылкой на нее саму. "Меня переизбрали, правление одобрило это единогласно", - приводит слова Роуссефф СМИ. На саммите БРИКС в Казани Россия предложила продлить председательство в этом банке Бразилии и президента банка Роуссефф.

https://ria.ru/20250319/pakistan-2005864502.html

казань

россия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, россия, бразилия, брикс, новый банк развития, в мире