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Дилма Роуссефф сообщила, что переизбрана главой банка развития БРИКС - РИА Новости, 24.03.2025
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00:30 24.03.2025
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Дилма Роуссефф сообщила, что переизбрана главой банка развития БРИКС
Дилма Роуссефф сообщила, что переизбрана главой банка развития БРИКС - РИА Новости, 24.03.2025
Дилма Роуссефф сообщила, что переизбрана главой банка развития БРИКС
Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС, сообщила газета O Globo со ссылкой на нее саму. РИА Новости, 24.03.2025
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мар - РИА Новости. Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС, сообщила газета O Globo со ссылкой на нее саму. "Меня переизбрали, правление одобрило это единогласно", - приводит слова Роуссефф СМИ. На саммите БРИКС в Казани Россия предложила продлить председательство в этом банке Бразилии и президента банка Роуссефф.
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казань, россия, бразилия, брикс, новый банк развития, в мире
Казань, Россия, Бразилия, БРИКС, Новый банк развития, В мире
Дилма Роуссефф сообщила, что переизбрана главой банка развития БРИКС

O Globo: Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф
Президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мар - РИА Новости. Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС, сообщила газета O Globo со ссылкой на нее саму.
"Меня переизбрали, правление одобрило это единогласно", - приводит слова Роуссефф СМИ.
На саммите БРИКС в Казани Россия предложила продлить председательство в этом банке Бразилии и президента банка Роуссефф.
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КазаньРоссияБразилияБРИКСНовый банк развитияВ мире
 
 
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