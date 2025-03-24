https://ria.ru/20250324/briks-2006836838.html
Дилма Роуссефф сообщила, что переизбрана главой банка развития БРИКС
Дилма Роуссефф сообщила, что переизбрана главой банка развития БРИКС - РИА Новости, 24.03.2025
Дилма Роуссефф сообщила, что переизбрана главой банка развития БРИКС
Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС, сообщила газета O Globo со ссылкой на нее саму. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T00:30:00+03:00
2025-03-24T00:30:00+03:00
2025-03-24T00:30:00+03:00
казань
россия
бразилия
брикс
новый банк развития
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001441996_135:0:2994:1608_1920x0_80_0_0_a3d7fbb7cedd7635353be5c7653f8708.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мар - РИА Новости. Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС, сообщила газета O Globo со ссылкой на нее саму. "Меня переизбрали, правление одобрило это единогласно", - приводит слова Роуссефф СМИ. На саммите БРИКС в Казани Россия предложила продлить председательство в этом банке Бразилии и президента банка Роуссефф.
https://ria.ru/20250319/pakistan-2005864502.html
казань
россия
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001441996_335:0:2646:1733_1920x0_80_0_0_fec0953800ddf4d0e50bb156ae54b9b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, россия, бразилия, брикс, новый банк развития, в мире
Казань, Россия, Бразилия, БРИКС, Новый банк развития, В мире
Дилма Роуссефф сообщила, что переизбрана главой банка развития БРИКС
O Globo: Дилма Роуссефф переизбрана главой Нового банка развития БРИКС