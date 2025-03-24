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В Курской области ребенок пострадал в результате атаки БПЛА - РИА Новости, 24.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:36 24.03.2025 (обновлено: 19:53 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/bpla-2007049177.html
В Курской области ребенок пострадал в результате атаки БПЛА
В Курской области ребенок пострадал в результате атаки БПЛА - РИА Новости, 24.03.2025
В Курской области ребенок пострадал в результате атаки БПЛА
Три человека, в том числе ребенок, пострадали после атаки украинских беспилотников на Курскую область, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T19:36:00+03:00
2025-03-24T19:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
происшествия
вооруженные силы украины
брянская область
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КУРСК, 24 мар — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали после атаки украинских беспилотников на Курскую область, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."В результате атаки украинского дрона по поселку Коренево Кореневского района ранения получили 63-летняя женщина и 12-летняя девочка, которые в этот момент убирали территорию дома. С осколочными ранениями их доставили в Рыльскую ЦРБ, в ближайшее время они будут направлены в Курскую областную больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает", — сказал он.Уточняется, что еще один пострадавший — 70-летний местный житель, получивший минно-взрывную травму и контузию в Хомутовском районе: дрон ВСУ ударил по территории магазина, рядом с которым находился мужчина.Украинские военные постоянно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Боевики наносят удары беспилотниками, обстреливают жилые районы из артиллерии и РСЗО.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
https://ria.ru/20250324/vsu-2006847867.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, александр хинштейн, происшествия, вооруженные силы украины, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Брянская область
В Курской области ребенок пострадал в результате атаки БПЛА

Три человека, среди них ребенок, пострадали при атаке БПЛА ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КУРСК, 24 мар — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали после атаки украинских беспилотников на Курскую область, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"В результате атаки украинского дрона по поселку Коренево Кореневского района ранения получили 63-летняя женщина и 12-летняя девочка, которые в этот момент убирали территорию дома. С осколочными ранениями их доставили в Рыльскую ЦРБ, в ближайшее время они будут направлены в Курскую областную больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает", — сказал он.
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Уточняется, что еще один пострадавший — 70-летний местный житель, получивший минно-взрывную травму и контузию в Хомутовском районе: дрон ВСУ ударил по территории магазина, рядом с которым находился мужчина.
Украинские военные постоянно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Боевики наносят удары беспилотниками, обстреливают жилые районы из артиллерии и РСЗО.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр ХинштейнПроисшествияВооруженные силы УкраиныБрянская область
 
 
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