https://ria.ru/20250324/bpla-2007049177.html

В Курской области ребенок пострадал в результате атаки БПЛА

В Курской области ребенок пострадал в результате атаки БПЛА - РИА Новости, 24.03.2025

В Курской области ребенок пострадал в результате атаки БПЛА

Три человека, в том числе ребенок, пострадали после атаки украинских беспилотников на Курскую область, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T19:36:00+03:00

2025-03-24T19:36:00+03:00

2025-03-24T19:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

александр хинштейн

происшествия

вооруженные силы украины

брянская область

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КУРСК, 24 мар — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали после атаки украинских беспилотников на Курскую область, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."В результате атаки украинского дрона по поселку Коренево Кореневского района ранения получили 63-летняя женщина и 12-летняя девочка, которые в этот момент убирали территорию дома. С осколочными ранениями их доставили в Рыльскую ЦРБ, в ближайшее время они будут направлены в Курскую областную больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает", — сказал он.Уточняется, что еще один пострадавший — 70-летний местный житель, получивший минно-взрывную травму и контузию в Хомутовском районе: дрон ВСУ ударил по территории магазина, рядом с которым находился мужчина.Украинские военные постоянно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Боевики наносят удары беспилотниками, обстреливают жилые районы из артиллерии и РСЗО.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

https://ria.ru/20250324/vsu-2006847867.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область, александр хинштейн, происшествия, вооруженные силы украины, брянская область