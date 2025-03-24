https://ria.ru/20250324/bpla-2006958932.html

В Тюменской области для работы в паводок готовят операторов БПЛА

В Тюменской области для работы в паводок готовят операторов БПЛА - РИА Новости, 24.03.2025

В Тюменской области для работы в паводок готовят операторов БПЛА

Для мониторинга ситуации на территории Тюменской области в паводковый период подготовят 22 операторов квадрокоптеров, они будут работать в Казанском, Ишимском и РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:34:00+03:00

2025-03-24T14:34:00+03:00

2025-03-24T14:34:00+03:00

тюменская область

александр моор

ишим (река)

тюменская область

беспилотники

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ТЮМЕНЬ, 24 мар – РИА Новости. Для мониторинга ситуации на территории Тюменской области в паводковый период подготовят 22 операторов квадрокоптеров, они будут работать в Казанском, Ишимском и Абатском районах, сообщил губернатор Александр Моор. "В прошлом году в режиме онлайн получали картинку с воздуха о состоянии дамб и насыпей, о ледовой обстановке. Это очень помогло в принятии оперативных решений. Тогда коптерами управляли инструкторы центра "Воин". В этом году контроль должен быть еще более тщательным, поэтому поручил подготовить дополнительную команду операторов. Они смогут летать чаще и контролировать большую территорию", – сообщил Моор в своем Telegram-канале. В группе из 22 новых операторов представители Казанского, Ишимского и Абатского районов. Первый этап обучения уже завершен. Его курировал руководитель направления БПЛА тюменского филиала центра "Воин" Денис Гордеев. В прошлом году он следил за паводком от границы с Казахстаном до Тобольска. Второй этап начнется непосредственно с паводком. Инструкторы центра "Воин" будут уже в реальных условиях работать с местными операторами. Ранее губернатор заявил, что при подготовке к паводкоопасному периоду областное правительство опирается на опыт, полученный в 2024 году, когда в регионе наблюдался рекордный за историю наблюдений паводок. В этом году, по предварительным прогнозам Росгидрометра, возможно повторение высоких уровней воды на реке Ишим. В Казанском районе, который граничит с Казахстаном, вероятно даже некоторое превышение уровней 2024 года. В Ишимском районе, городе Ишиме, Абатском районе максимальный подъем воды в реке Ишим ожидается на уровне 2017 года.

https://ria.ru/20250321/vlasti-2006552421.html

ишим (река)

тюменская область

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александр моор, ишим (река), тюменская область, беспилотники