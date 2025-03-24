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В Тюменской области для работы в паводок готовят операторов БПЛА - РИА Новости, 24.03.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
14:34 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/bpla-2006958932.html
В Тюменской области для работы в паводок готовят операторов БПЛА
В Тюменской области для работы в паводок готовят операторов БПЛА - РИА Новости, 24.03.2025
В Тюменской области для работы в паводок готовят операторов БПЛА
Для мониторинга ситуации на территории Тюменской области в паводковый период подготовят 22 операторов квадрокоптеров, они будут работать в Казанском, Ишимском и РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:34:00+03:00
2025-03-24T14:34:00+03:00
тюменская область
александр моор
ишим (река)
тюменская область
беспилотники
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ТЮМЕНЬ, 24 мар – РИА Новости. Для мониторинга ситуации на территории Тюменской области в паводковый период подготовят 22 операторов квадрокоптеров, они будут работать в Казанском, Ишимском и Абатском районах, сообщил губернатор Александр Моор. "В прошлом году в режиме онлайн получали картинку с воздуха о состоянии дамб и насыпей, о ледовой обстановке. Это очень помогло в принятии оперативных решений. Тогда коптерами управляли инструкторы центра "Воин". В этом году контроль должен быть еще более тщательным, поэтому поручил подготовить дополнительную команду операторов. Они смогут летать чаще и контролировать большую территорию", – сообщил Моор в своем Telegram-канале. В группе из 22 новых операторов представители Казанского, Ишимского и Абатского районов. Первый этап обучения уже завершен. Его курировал руководитель направления БПЛА тюменского филиала центра "Воин" Денис Гордеев. В прошлом году он следил за паводком от границы с Казахстаном до Тобольска. Второй этап начнется непосредственно с паводком. Инструкторы центра "Воин" будут уже в реальных условиях работать с местными операторами. Ранее губернатор заявил, что при подготовке к паводкоопасному периоду областное правительство опирается на опыт, полученный в 2024 году, когда в регионе наблюдался рекордный за историю наблюдений паводок. В этом году, по предварительным прогнозам Росгидрометра, возможно повторение высоких уровней воды на реке Ишим. В Казанском районе, который граничит с Казахстаном, вероятно даже некоторое превышение уровней 2024 года. В Ишимском районе, городе Ишиме, Абатском районе максимальный подъем воды в реке Ишим ожидается на уровне 2017 года.
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александр моор, ишим (река), тюменская область, беспилотники
Тюменская область, Александр Моор, Ишим (река), Тюменская область, Беспилотники
В Тюменской области для работы в паводок готовят операторов БПЛА

Моор: в Тюменской области для работы в паводок готовят 22 операторов БПЛА

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 24 мар – РИА Новости. Для мониторинга ситуации на территории Тюменской области в паводковый период подготовят 22 операторов квадрокоптеров, они будут работать в Казанском, Ишимском и Абатском районах, сообщил губернатор Александр Моор.
"В прошлом году в режиме онлайн получали картинку с воздуха о состоянии дамб и насыпей, о ледовой обстановке. Это очень помогло в принятии оперативных решений. Тогда коптерами управляли инструкторы центра "Воин". В этом году контроль должен быть еще более тщательным, поэтому поручил подготовить дополнительную команду операторов. Они смогут летать чаще и контролировать большую территорию", – сообщил Моор в своем Telegram-канале.
В группе из 22 новых операторов представители Казанского, Ишимского и Абатского районов. Первый этап обучения уже завершен. Его курировал руководитель направления БПЛА тюменского филиала центра "Воин" Денис Гордеев. В прошлом году он следил за паводком от границы с Казахстаном до Тобольска. Второй этап начнется непосредственно с паводком. Инструкторы центра "Воин" будут уже в реальных условиях работать с местными операторами.
Ранее губернатор заявил, что при подготовке к паводкоопасному периоду областное правительство опирается на опыт, полученный в 2024 году, когда в регионе наблюдался рекордный за историю наблюдений паводок. В этом году, по предварительным прогнозам Росгидрометра, возможно повторение высоких уровней воды на реке Ишим. В Казанском районе, который граничит с Казахстаном, вероятно даже некоторое превышение уровней 2024 года. В Ишимском районе, городе Ишиме, Абатском районе максимальный подъем воды в реке Ишим ожидается на уровне 2017 года.
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Тюменская областьАлександр МоорИшим (река)Тюменская областьБеспилотники
 
 
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