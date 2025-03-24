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Финансист назвала покупки в магазине, которые может заблокировать банк - РИА Новости, 24.03.2025
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02:16 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/blokirovka-2006834836.html
Финансист назвала покупки в магазине, которые может заблокировать банк
Финансист назвала покупки в магазине, которые может заблокировать банк - РИА Новости, 24.03.2025
Финансист назвала покупки в магазине, которые может заблокировать банк
Банк может заблокировать карту при покупке в магазине, если заподозрит, что она украдена или клиент стал жертвой взлома, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T02:16:00+03:00
2025-03-24T02:16:00+03:00
общество
россия
рэу имени г. в. плеханова
светлана фрумина
банки
банковские карты
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Банк может заблокировать карту при покупке в магазине, если заподозрит, что она украдена или клиент стал жертвой взлома, рассказала агентству “Прайм” завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.“Блокировка в целях безопасности происходит после несколько неудачных попыток ввода ПИН-кода. Также блокировка карты возможна при превышении суммы покупки установленного лимита. Такие случаи встречаются, когда родители устанавливают ограничения на расходы детей”, — привела она пример.Банки отслеживают географическое расположение и частоту операций своих клиентов, а нетипичную активность считают подозрительной. Может быть заблокирована покупка в чужом регионе или стране, а также странные сделки на большие суммы, если подобные пользователь прежде не проводил.Эта мера призвана предотвратить кражу денег или мошеннические операции: с одной стороны, она ущемляет права клиента, с другой — бережет его деньги, заключила Фрумина.
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общество, россия, рэу имени г. в. плеханова, светлана фрумина, банки, банковские карты
Общество, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Светлана Фрумина, Банки, Банковские карты
Финансист назвала покупки в магазине, которые может заблокировать банк

Финансист Фрумина: банк может заблокировать карту, если заподозрит ее кражу

© Depositphotos.com / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Depositphotos.com / Ivan Kruk
Онлайн-покупки. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Банк может заблокировать карту при покупке в магазине, если заподозрит, что она украдена или клиент стал жертвой взлома, рассказала агентству “Прайм” завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.
“Блокировка в целях безопасности происходит после несколько неудачных попыток ввода ПИН-кода. Также блокировка карты возможна при превышении суммы покупки установленного лимита. Такие случаи встречаются, когда родители устанавливают ограничения на расходы детей”, — привела она пример.
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Банки отслеживают географическое расположение и частоту операций своих клиентов, а нетипичную активность считают подозрительной. Может быть заблокирована покупка в чужом регионе или стране, а также странные сделки на большие суммы, если подобные пользователь прежде не проводил.
Эта мера призвана предотвратить кражу денег или мошеннические операции: с одной стороны, она ущемляет права клиента, с другой — бережет его деньги, заключила Фрумина.
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ОбществоРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаСветлана ФруминаБанкиБанковские карты
 
 
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