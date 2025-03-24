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В Благовещенске мусоровоз насмерть задавил девушку - РИА Новости, 24.03.2025
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05:33 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/blagoveschensk-2006850985.html
В Благовещенске мусоровоз насмерть задавил девушку
В Благовещенске мусоровоз насмерть задавил девушку - РИА Новости, 24.03.2025
В Благовещенске мусоровоз насмерть задавил девушку
Водитель мусоровоза насмерть задавил 20-летнюю девушку, которая лежала на проезжей части, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T05:33:00+03:00
2025-03-24T05:33:00+03:00
происшествия
авто
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мар – РИА Новости. Водитель мусоровоза насмерть задавил 20-летнюю девушку, которая лежала на проезжей части, сообщает Госавтоинспекция региона. ДТП произошло рано утро 23 марта. На видео, которое распространяется в местных соцсетях, девушка в белом пуховике и белых брюках хаотично шагает, шатаясь по дороге, держится за голову, наклоняется и падает, свернувшись. В это время мусоровоз задним ходом наезжает на нее. "Рано утром в Благовещенске водитель автомобиля КО-449-19 (музоровоз), при движении задним ходом допустил наезд на 20-ти летнюю девушку-пешехода, которая лежала на проезжей части. Пешеход погибла", - говорится в сообщении инспекции. Полиция проводит доследственную проверку, в ходе которой планируется назначить судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы. По окончании проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250322/moskva-2006719031.html
https://ria.ru/20241128/musorovoz-1986337070.html
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происшествия, авто, благовещенск
Происшествия, Авто, Благовещенск
В Благовещенске мусоровоз насмерть задавил девушку

В Благовещенске мусоровоз насмерть задавил девушку, лежавшую на проезжей части

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль ДПС. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мар – РИА Новости. Водитель мусоровоза насмерть задавил 20-летнюю девушку, которая лежала на проезжей части, сообщает Госавтоинспекция региона.
ДТП произошло рано утро 23 марта. На видео, которое распространяется в местных соцсетях, девушка в белом пуховике и белых брюках хаотично шагает, шатаясь по дороге, держится за голову, наклоняется и падает, свернувшись. В это время мусоровоз задним ходом наезжает на нее.
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"Рано утром в Благовещенске водитель автомобиля КО-449-19 (музоровоз), при движении задним ходом допустил наезд на 20-ти летнюю девушку-пешехода, которая лежала на проезжей части. Пешеход погибла", - говорится в сообщении инспекции.
Полиция проводит доследственную проверку, в ходе которой планируется назначить судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы. По окончании проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, уточняется в сообщении.
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