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В России могут ввести "период охлаждения" при покупке билетов - РИА Новости, 24.03.2025
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10:42 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/bilety-2006890449.html
В России могут ввести "период охлаждения" при покупке билетов
В России могут ввести "период охлаждения" при покупке билетов - РИА Новости, 24.03.2025
В России могут ввести "период охлаждения" при покупке билетов
Минтранс предложил рассмотреть введение "периода охлаждения" при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты, пишет "Коммерсант". Отмечается, что... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:42:00+03:00
2025-03-24T10:42:00+03:00
россия
общество
ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минтранс предложил рассмотреть введение "периода охлаждения" при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты, пишет "Коммерсант". Отмечается, что инициатива исходит от Союза пассажиров. Такое нововведение позволит пассажирам исправлять ошибки в данных, дате или направлении поездки. По данным издания, это можно будет сделать в течение нескольких дней или часов, или за 30 минут для билетов, которые купили в день отправления. "Союз пассажиров считает, что такая мера актуальна на фоне роста числа пассажиров, самостоятельно покупающих билеты", — говорится в публикации. Вместе с тем, в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта указали на риск роста тарифа для всех пассажиров из-за возможного всплеска возврата билетов перед вылетом.
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россия, общество, ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта
Россия, Общество, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта
В России могут ввести "период охлаждения" при покупке билетов

Ъ: Минтранс предложил ввести период охлаждения для возврата билетов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВысокоскоростной поезд "Сапсан" прибывает на Ленинградский вокзал Москвы
Высокоскоростной поезд Сапсан прибывает на Ленинградский вокзал Москвы - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Высокоскоростной поезд "Сапсан" прибывает на Ленинградский вокзал Москвы . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минтранс предложил рассмотреть введение "периода охлаждения" при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что инициатива исходит от Союза пассажиров. Такое нововведение позволит пассажирам исправлять ошибки в данных, дате или направлении поездки. По данным издания, это можно будет сделать в течение нескольких дней или часов, или за 30 минут для билетов, которые купили в день отправления.

"Союз пассажиров считает, что такая мера актуальна на фоне роста числа пассажиров, самостоятельно покупающих билеты", — говорится в публикации.

Вместе с тем, в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта указали на риск роста тарифа для всех пассажиров из-за возможного всплеска возврата билетов перед вылетом.
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РоссияОбществоАссоциация эксплуатантов воздушного транспорта
 
 
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