https://ria.ru/20250324/bilety-2006890449.html

В России могут ввести "период охлаждения" при покупке билетов

В России могут ввести "период охлаждения" при покупке билетов - РИА Новости, 24.03.2025

В России могут ввести "период охлаждения" при покупке билетов

Минтранс предложил рассмотреть введение "периода охлаждения" при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты, пишет "Коммерсант". Отмечается, что... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T10:42:00+03:00

2025-03-24T10:42:00+03:00

2025-03-24T10:42:00+03:00

россия

общество

ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минтранс предложил рассмотреть введение "периода охлаждения" при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты, пишет "Коммерсант". Отмечается, что инициатива исходит от Союза пассажиров. Такое нововведение позволит пассажирам исправлять ошибки в данных, дате или направлении поездки. По данным издания, это можно будет сделать в течение нескольких дней или часов, или за 30 минут для билетов, которые купили в день отправления. "Союз пассажиров считает, что такая мера актуальна на фоне роста числа пассажиров, самостоятельно покупающих билеты", — говорится в публикации. Вместе с тем, в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта указали на риск роста тарифа для всех пассажиров из-за возможного всплеска возврата билетов перед вылетом.

https://ria.ru/20250221/poezda-2000921281.html

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россия, общество, ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта