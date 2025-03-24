В России могут ввести "период охлаждения" при покупке билетов
Ъ: Минтранс предложил ввести период охлаждения для возврата билетов
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВысокоскоростной поезд "Сапсан" прибывает на Ленинградский вокзал Москвы
Высокоскоростной поезд "Сапсан" прибывает на Ленинградский вокзал Москвы . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минтранс предложил рассмотреть введение "периода охлаждения" при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты, пишет "Коммерсант".
Отмечается, что инициатива исходит от Союза пассажиров. Такое нововведение позволит пассажирам исправлять ошибки в данных, дате или направлении поездки. По данным издания, это можно будет сделать в течение нескольких дней или часов, или за 30 минут для билетов, которые купили в день отправления.
"Союз пассажиров считает, что такая мера актуальна на фоне роста числа пассажиров, самостоятельно покупающих билеты", — говорится в публикации.
Вместе с тем, в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта указали на риск роста тарифа для всех пассажиров из-за возможного всплеска возврата билетов перед вылетом.
Отмечается, что инициатива исходит от Союза пассажиров. Такое нововведение позволит пассажирам исправлять ошибки в данных, дате или направлении поездки. По данным издания, это можно будет сделать в течение нескольких дней или часов, или за 30 минут для билетов, которые купили в день отправления.
"Союз пассажиров считает, что такая мера актуальна на фоне роста числа пассажиров, самостоятельно покупающих билеты", — говорится в публикации.
Вместе с тем, в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта указали на риск роста тарифа для всех пассажиров из-за возможного всплеска возврата билетов перед вылетом.