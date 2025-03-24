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Искусственный интеллект "Билайна" составил портрет российского маркетолога - РИА Новости, 24.03.2025
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12:00 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/bilayn-2006459045.html
Искусственный интеллект "Билайна" составил портрет российского маркетолога
Искусственный интеллект "Билайна" составил портрет российского маркетолога - РИА Новости, 24.03.2025
Искусственный интеллект "Билайна" составил портрет российского маркетолога
Мужчин-маркетологов больше, чем женщин (54% против 45%), при этом в данной сфере деятельности опыт среди специалистов ценится высоко, таковы данные исследования РИА Новости, 24.03.2025
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2025-03-24T12:00:00+03:00
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билайн
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Мужчин-маркетологов больше, чем женщин (54% против 45%), при этом в данной сфере деятельности опыт среди специалистов ценится высоко, таковы данные исследования "Билайн adtech". Так, команда, развивающая рекламные технологии в структуре оператора, проанализировала профиль современного маркетолога. Исследование было проведено на базе больших данных "Билайна". Алгоритмы искусственного интеллекта проанализировали данные и составили выборку, которая включила 99 328 номеров. Пользователи номеров с большой долей вероятности были отнесены к специалистам, занимающимся маркетингом, исходя из их активного интереса к теме продвижения.Сегмент исследования формировался на основе обработки предиктивными математическими моделями категорий интернет-ресурсов. В результате определялись возможные интересы пользователей. Анализ проводился в отношении абонентов, предоставивших согласие на соответствующую обработку.Исследование затронуло такие параметры, как возраст маркетологов, их предположительный доход, интересы и популярные направления путешествий. Кроме того, в результате были определены города, в которых концентрируется наибольшее количество маркетологов.Исходя из паттерна потребления услуг связи, был сделан вывод, что мужчин среди маркетологов больше, чем женщин: 54% против 45%. При этом людей "60+" среди маркетологов 7%, а в диапазоне 45-59 лет - 24%. Это может говорить о том, что несмотря на то, что маркетинг относительно молодая для России профессиональная область, в ней высоко ценится опыт, в том числе общий опыт управления людьми и проектами.Доход сегмента определялся на основе характера платежей за услуги связи, регистрации номеров в роуминговых сетях, нагрузке на базовые станции. В результате исследование показало, что доходы маркетологов распределены равномерно. Таким образом, приблизительно одинаковые доли маркетологов имеют доходы в диапазонах 35-50 тысяч рублей, 50-75 тысяч и 75+ тысяч рублей. От 100 до 150 тысяч рублей зарабатывает 8% выборки, и у 3% доходы превышают 150 тысяч рублей.В топ-10 интересов маркетологов входят интерес к финансовым продуктам, в том числе денежным переводам и инвестициям, интерес к доставке готовой еды и продуктов питания (65%), интерес к скидкам (65%), развлекательным мероприятиям (55%), ресурсам для бизнеса (более 70%) и электронным книгам (37%).За последние шесть месяцев 71% маркетологов хотя бы один раз путешествовали по России. За границей в последние полгода побывали 10%. Данные по путешествиям были получены на основе анализа нагрузки на базовые станции.Согласно результатам исследования, 13% российских маркетологов живут в Москве, а столица и Санкт-Петербург совместно объединяют 16% специалистов. На города-миллионеры приходится 18% маркетологов. В топ-10 городов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, входят Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород, Самара, Уфа.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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60
353
60
россия, билайн
Россия, Билайн
Искусственный интеллект "Билайна" составил портрет российского маркетолога

Портрет российского маркетолога нарисовал искусственный интеллект "Билайна"

© Getty Images / gorodenkoffРабота с ИИ
Работа с ИИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Getty Images / gorodenkoff
Работа с ИИ
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Мужчин-маркетологов больше, чем женщин (54% против 45%), при этом в данной сфере деятельности опыт среди специалистов ценится высоко, таковы данные исследования "Билайн adtech".
Так, команда, развивающая рекламные технологии в структуре оператора, проанализировала профиль современного маркетолога. Исследование было проведено на базе больших данных "Билайна". Алгоритмы искусственного интеллекта проанализировали данные и составили выборку, которая включила 99 328 номеров. Пользователи номеров с большой долей вероятности были отнесены к специалистам, занимающимся маркетингом, исходя из их активного интереса к теме продвижения.
Сегмент исследования формировался на основе обработки предиктивными математическими моделями категорий интернет-ресурсов. В результате определялись возможные интересы пользователей. Анализ проводился в отношении абонентов, предоставивших согласие на соответствующую обработку.
Исследование затронуло такие параметры, как возраст маркетологов, их предположительный доход, интересы и популярные направления путешествий. Кроме того, в результате были определены города, в которых концентрируется наибольшее количество маркетологов.
Исходя из паттерна потребления услуг связи, был сделан вывод, что мужчин среди маркетологов больше, чем женщин: 54% против 45%. При этом людей "60+" среди маркетологов 7%, а в диапазоне 45-59 лет - 24%. Это может говорить о том, что несмотря на то, что маркетинг относительно молодая для России профессиональная область, в ней высоко ценится опыт, в том числе общий опыт управления людьми и проектами.
Доход сегмента определялся на основе характера платежей за услуги связи, регистрации номеров в роуминговых сетях, нагрузке на базовые станции. В результате исследование показало, что доходы маркетологов распределены равномерно. Таким образом, приблизительно одинаковые доли маркетологов имеют доходы в диапазонах 35-50 тысяч рублей, 50-75 тысяч и 75+ тысяч рублей. От 100 до 150 тысяч рублей зарабатывает 8% выборки, и у 3% доходы превышают 150 тысяч рублей.
В топ-10 интересов маркетологов входят интерес к финансовым продуктам, в том числе денежным переводам и инвестициям, интерес к доставке готовой еды и продуктов питания (65%), интерес к скидкам (65%), развлекательным мероприятиям (55%), ресурсам для бизнеса (более 70%) и электронным книгам (37%).
За последние шесть месяцев 71% маркетологов хотя бы один раз путешествовали по России. За границей в последние полгода побывали 10%. Данные по путешествиям были получены на основе анализа нагрузки на базовые станции.
Согласно результатам исследования, 13% российских маркетологов живут в Москве, а столица и Санкт-Петербург совместно объединяют 16% специалистов. На города-миллионеры приходится 18% маркетологов. В топ-10 городов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, входят Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород, Самара, Уфа.
 
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