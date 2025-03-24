https://ria.ru/20250324/bezopasnost-2006851980.html

ПВО ночью отразила массированную атаку беспилотников в Ростовской области

ПВО ночью отразила массированную атаку беспилотников в Ростовской области - РИА Новости, 24.03.2025

ПВО ночью отразила массированную атаку беспилотников в Ростовской области

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны отразили массированный налет украинских беспилотников на Ростовскую область, сообщил временно исполняющий... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T05:49:00+03:00

2025-03-24T05:49:00+03:00

2025-03-24T10:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

новошахтинск

юрий слюсарь

ростовская область

ростов-на-дону

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны отразили массированный налет украинских беспилотников на Ростовскую область, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Этой ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову", — написал он.По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, добавил врио губернатора.Как заявили в Минобороны, в течение ночи российские военные сбили над территорией России 28 украинских беспилотников. Из них 12 — над Ростовской областью, столько же — над Брянской, два — над Крымом, по одному — над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря. ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новошахтинск

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, новошахтинск, юрий слюсарь , ростовская область, ростов-на-дону