https://ria.ru/20250324/bespilotnik-2007054473.html
Над Черным морем сбили украинский беспилотник
Над Черным морем сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.03.2025
Над Черным морем сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Чёрным морем, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T20:05:00+03:00
2025-03-24T20:05:00+03:00
2025-03-24T20:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Чёрным морем, сообщили в Минобороны России. "Двадцать четвертого марта 2025 года около 18.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Черным морем сбили украинский беспилотник
Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Черным морем