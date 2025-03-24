https://ria.ru/20250324/bespilotnik-2007054473.html

Над Черным морем сбили украинский беспилотник

Над Черным морем сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.03.2025

Над Черным морем сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Чёрным морем, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T20:05:00+03:00

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2025-03-24T20:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Чёрным морем, сообщили в Минобороны России. "Двадцать четвертого марта 2025 года около 18.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250324/bespilotnik-2006916124.html

черное море

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2025

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черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность