Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 24.03.2025 (обновлено: 13:03 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/bespilotnik-2006916124.html
Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани
Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани - РИА Новости, 24.03.2025
Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани
Минувшей ночью украинский беспилотник пытался атаковать нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:27:00+03:00
2025-03-24T13:03:00+03:00
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155295/91/1552959140_0:131:3176:1918_1920x0_80_0_0_756be67f2ad0910af6fff5a7c85218fd.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минувшей ночью украинский беспилотник пытался атаковать нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны. "Около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума", — заявили в военном ведомстве.Там уточнили, что силы ПВО перехватили украинский ударный дрон в семи километрах от объекта. Его обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.В Минобороны напомнили, что предыдущий налет беспилотников на НПС "Кропоткинская" ВСУ устроили 17 февраля, станция получила повреждения и была выведена из эксплуатации для ремонта.А 19 марта, через несколько часов после разговора президентов России и США, по итогам которого Владимир Путин дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трех ударных дронов по объекту в станице Кавказской, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК."Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации", — заключили в Минобороны.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у США есть возможность отслеживать информацию о продолжающихся ударах по российским энергообъектам. При этом Вооруженные силы России выполняют приказ Путина и не наносят ударов по украинской энергоинфраструктуре, а других команд от верховного главнокомандующего не поступало, подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html
https://ria.ru/20250307/neft-2003625832.html
https://ria.ru/20250323/zelenskiy-2006773022.html
краснодарский край
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155295/91/1552959140_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_28f59ca69973471b5de8724c16b6fe79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия, россия, сша, вооруженные силы украины
Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани

МО РФ: беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНефтяные резервуары
Нефтяные резервуары - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нефтяные резервуары. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минувшей ночью украинский беспилотник пытался атаковать нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
"Около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума", — заявили в военном ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Трампа ждет неприятный сюрприз: Киев действует в своем репертуаре
22 марта, 08:00
Там уточнили, что силы ПВО перехватили украинский ударный дрон в семи километрах от объекта. Его обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.
В Минобороны напомнили, что предыдущий налет беспилотников на НПС "Кропоткинская" ВСУ устроили 17 февраля, станция получила повреждения и была выведена из эксплуатации для ремонта.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Новак рассказал о ситуации с прокачкой нефти по системе КТК после атаки ВСУ
7 марта, 14:13
А 19 марта, через несколько часов после разговора президентов России и США, по итогам которого Владимир Путин дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трех ударных дронов по объекту в станице Кавказской, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК.
«
"Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации", — заключили в Минобороны.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у США есть возможность отслеживать информацию о продолжающихся ударах по российским энергообъектам. При этом Вооруженные силы России выполняют приказ Путина и не наносят ударов по украинской энергоинфраструктуре, а других команд от верховного главнокомандующего не поступало, подчеркнул Песков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
В Кремле напомнили о низкой стоимости слова Зеленского
23 марта, 13:57
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПроисшествияРоссияСШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала