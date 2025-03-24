https://ria.ru/20250324/bespilotnik-2006916124.html

Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани

Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани - РИА Новости, 24.03.2025

Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани

Минувшей ночью украинский беспилотник пытался атаковать нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:27:00+03:00

2025-03-24T12:27:00+03:00

2025-03-24T13:03:00+03:00

краснодарский край

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происшествия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минувшей ночью украинский беспилотник пытался атаковать нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны. "Около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума", — заявили в военном ведомстве.Там уточнили, что силы ПВО перехватили украинский ударный дрон в семи километрах от объекта. Его обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.В Минобороны напомнили, что предыдущий налет беспилотников на НПС "Кропоткинская" ВСУ устроили 17 февраля, станция получила повреждения и была выведена из эксплуатации для ремонта.А 19 марта, через несколько часов после разговора президентов России и США, по итогам которого Владимир Путин дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трех ударных дронов по объекту в станице Кавказской, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК."Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации", — заключили в Минобороны.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у США есть возможность отслеживать информацию о продолжающихся ударах по российским энергообъектам. При этом Вооруженные силы России выполняют приказ Путина и не наносят ударов по украинской энергоинфраструктуре, а других команд от верховного главнокомандующего не поступало, подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html

https://ria.ru/20250307/neft-2003625832.html

https://ria.ru/20250323/zelenskiy-2006773022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия, россия, сша, вооруженные силы украины