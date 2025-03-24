Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани
МО РФ: беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК на Кубани
Нефтяные резервуары. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Минувшей ночью украинский беспилотник пытался атаковать нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
"Около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума", — заявили в военном ведомстве.
Там уточнили, что силы ПВО перехватили украинский ударный дрон в семи километрах от объекта. Его обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.
В Минобороны напомнили, что предыдущий налет беспилотников на НПС "Кропоткинская" ВСУ устроили 17 февраля, станция получила повреждения и была выведена из эксплуатации для ремонта.
А 19 марта, через несколько часов после разговора президентов России и США, по итогам которого Владимир Путин дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трех ударных дронов по объекту в станице Кавказской, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК.
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"Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации", — заключили в Минобороны.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у США есть возможность отслеживать информацию о продолжающихся ударах по российским энергообъектам. При этом Вооруженные силы России выполняют приказ Путина и не наносят ударов по украинской энергоинфраструктуре, а других команд от верховного главнокомандующего не поступало, подчеркнул Песков.
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