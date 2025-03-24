https://ria.ru/20250324/bespilotnik-2006912051.html

На Кубани обломки БПЛА повредили административное здание ж/д станции

На Кубани обломки БПЛА повредили административное здание ж/д станции - РИА Новости, 24.03.2025

На Кубани обломки БПЛА повредили административное здание ж/д станции

Обломки БПЛА в ночь на понедельник незначительно повредили административное здание железнодорожной станции в Кавказском районе Кубани, пострадавших нет,... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:09:00+03:00

2025-03-24T12:09:00+03:00

2025-03-24T12:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

кавказский район

краснодарский край

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. Обломки БПЛА в ночь на понедельник незначительно повредили административное здание железнодорожной станции в Кавказском районе Кубани, пострадавших нет, сообщили в оперштабе региона. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью 28 украинских беспилотников, в том числе один - над территорией Краснодарского края. "Ночью 24 марта обломки БПЛА незначительно повредили административное здание на территории ж/д станции в Кавказском районе. Из-за детонации БПЛА в воздухе в здании выбило окна, был поврежден участок контактной сети станции", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет. Железнодорожное сообщение не прерывалось. Контактная сеть в настоящий момент восстановлена. На месте работают оперативные и экстренные службы. На нефтебазе рядом со станицей Кавказская 19 марта также из-за падения обломков БПЛА начался пожар на 20 "квадратах". Был поврежден трубопровод между резервуарами. Позже на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Впоследствии один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушили. По данным на вечер 23 марта, площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. К тушению привлечены четыре пожарных поезда.

https://ria.ru/20250323/pozhar-2006757162.html

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Ольга Фомченкова

кавказский район, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия