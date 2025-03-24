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На Кубани обломки БПЛА повредили административное здание ж/д станции - РИА Новости, 24.03.2025
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12:09 24.03.2025
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На Кубани обломки БПЛА повредили административное здание ж/д станции
На Кубани обломки БПЛА повредили административное здание ж/д станции - РИА Новости, 24.03.2025
На Кубани обломки БПЛА повредили административное здание ж/д станции
Обломки БПЛА в ночь на понедельник незначительно повредили административное здание железнодорожной станции в Кавказском районе Кубани, пострадавших нет,... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:09:00+03:00
2025-03-24T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
кавказский район
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. Обломки БПЛА в ночь на понедельник незначительно повредили административное здание железнодорожной станции в Кавказском районе Кубани, пострадавших нет, сообщили в оперштабе региона. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью 28 украинских беспилотников, в том числе один - над территорией Краснодарского края. "Ночью 24 марта обломки БПЛА незначительно повредили административное здание на территории ж/д станции в Кавказском районе. Из-за детонации БПЛА в воздухе в здании выбило окна, был поврежден участок контактной сети станции", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет. Железнодорожное сообщение не прерывалось. Контактная сеть в настоящий момент восстановлена. На месте работают оперативные и экстренные службы. На нефтебазе рядом со станицей Кавказская 19 марта также из-за падения обломков БПЛА начался пожар на 20 "квадратах". Был поврежден трубопровод между резервуарами. Позже на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Впоследствии один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушили. По данным на вечер 23 марта, площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. К тушению привлечены четыре пожарных поезда.
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кавказский район, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кавказский район, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
На Кубани обломки БПЛА повредили административное здание ж/д станции

Обломки сбитого БПЛА повредили административное здание ж/д станции на Кубани

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. Обломки БПЛА в ночь на понедельник незначительно повредили административное здание железнодорожной станции в Кавказском районе Кубани, пострадавших нет, сообщили в оперштабе региона.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью 28 украинских беспилотников, в том числе один - над территорией Краснодарского края.
«
"Ночью 24 марта обломки БПЛА незначительно повредили административное здание на территории ж/д станции в Кавказском районе. Из-за детонации БПЛА в воздухе в здании выбило окна, был поврежден участок контактной сети станции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет. Железнодорожное сообщение не прерывалось. Контактная сеть в настоящий момент восстановлена. На месте работают оперативные и экстренные службы.
На нефтебазе рядом со станицей Кавказская 19 марта также из-за падения обломков БПЛА начался пожар на 20 "квадратах". Был поврежден трубопровод между резервуарами. Позже на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Впоследствии один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушили. По данным на вечер 23 марта, площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. К тушению привлечены четыре пожарных поезда.
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара
23 марта, 11:32
 
Специальная военная операция на УкраинеКавказский районКраснодарский крайМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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