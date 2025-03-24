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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.03.2025
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 08:05 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T09:42:00+03:00
2025-03-24T09:42:00+03:00
2025-03-24T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО около 08:05 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать четвертого марта около 08.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
МО РФ: ПВО около 8:05 мск уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью