https://ria.ru/20250324/beremennost-2006866355.html

В Орловской области беременным школьницам будут платить по сто тысяч рублей

В Орловской области беременным школьницам будут платить по сто тысяч рублей - РИА Новости, 24.03.2025

В Орловской области беременным школьницам будут платить по сто тысяч рублей

В Орловской области беременным школьницам будут платить по сто тысяч рублей при постановлении на учет, говорится в указе губернатора Андрея Клычкова на сайте... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T09:24:00+03:00

2025-03-24T09:24:00+03:00

2025-03-24T14:38:00+03:00

общество

орловская область

тверская область

чувашская республика (чувашия)

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ТУЛА, 24 мар — РИА Новости. В Орловской области беременным школьницам будут платить по сто тысяч рублей при постановлении на учет, говорится в указе губернатора Андрея Клычкова на сайте официального опубликования правовых актов."Внести в указ <...> от 12 декабря 2024 года № 717 "Об установлении единовременной денежной выплаты при постановке на учет по беременности женщинам, обучающимся по очной форме обучения, проживающим на территории Орловской области, в 2025-2027 годах" изменение, изложив подпункт четыре пункта два в следующей редакции: обучение по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования", — указано в документе.До этого в указе № 717 от 12 декабря 2024 года выплата была положена только беременным женщинам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.Пресс-служба департамента социальной защиты Орловской области в декабре сообщала о введении единовременной выплаты в сто тысяч рублей беременным студенткам очной формы обучения. С помощью этой меры власти хотят улучшить демографическую ситуацию в регионе, поддержать рождаемость и обеспечить достойное качество жизни семей.Подобные единовременные выплаты ввели и в других субъектах, среди них: Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Нижегородская и Тверская области, а также Чувашия.Позднее Клычков уточнил, что в Орловской области сейчас нет беременных школьниц. Он призвал оценивать свой указ как еще одну меру поддержки, "а не сомнительный инфоповод для громких заголовков".Губернатор добавил, что подобную норму приняли уже 40 российских регионов.

https://ria.ru/20250318/nauka-2005490376.html

https://ria.ru/20250125/putin-1995453887.html

https://ria.ru/20250218/gosduma-2000088734.html

орловская область

тверская область

чувашская республика (чувашия)

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общество, орловская область, тверская область, чувашская республика (чувашия)