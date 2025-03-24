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В Салавате подростка задержали после гибели посетителя ночного клуба
В Салавате подростка задержали после гибели посетителя ночного клуба - РИА Новости, 24.03.2025
В Салавате подростка задержали после гибели посетителя ночного клуба
Следственные органы Башкирии после гибели мужчины в массовой драке в ночном клубе города Салавата задержали подростка, который, по мнению следователей, нанес... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:59:00+03:00
2025-03-24T11:59:00+03:00
2025-03-24T11:59:00+03:00
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УФА, 24 мар – РИА Новости. Следственные органы Башкирии после гибели мужчины в массовой драке в ночном клубе города Салавата задержали подростка, который, по мнению следователей, нанес потерпевшему смертельный удар, сообщили в СУСК РФ по региону. Массовая драка между посетителями ночного клуба "Шаровая молния" в Салавате произошла в ночь на 22 марта. "Следственным отделом по городу Салавату СУ СК России по республике Башкортостан задержан 17-летний местный житель, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ)", - говорится в сообщении регионального следкома. По версии следствия, ночью 22 марта в одном из развлекательных заведений Салавата между посетителями произошла ссора, переросшая в массовую драку. В ходе конфликта фигурант уголовного дела нанес 38-летнему оппоненту несколько ударов руками по голове, в результате чего потерпевший упал, ударившись головой об асфальт и, не приходя в сознание, скончался в больнице, сообщает ведомство. Следователи продолжают допрашивать всех участников массовой драки.
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происшествия, салават, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Салават, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Салавате подростка задержали после гибели посетителя ночного клуба
В Салавате подростка задержали после гибели посетителя ночного клуба в драке