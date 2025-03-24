https://ria.ru/20250324/barnaul-2006867700.html

В Барнауле экс-главу "Эко-комплекса" осудили за махинации с мусором

В Барнауле экс-главу "Эко-комплекса" осудили за махинации с мусором - РИА Новости, 24.03.2025

В Барнауле экс-главу "Эко-комплекса" осудили за махинации с мусором

Экс-главу муниципального предприятия "Эко-комплекс" Виктора Карла, управлявшего работой мусорного полигона в Барнауле, осудили на 6 лет за растрату более 202... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T09:38:00+03:00

2025-03-24T09:38:00+03:00

2025-03-24T09:38:00+03:00

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БАРНАУЛ, 24 мар – РИА Новости. Экс-главу муниципального предприятия "Эко-комплекс" Виктора Карла, управлявшего работой мусорного полигона в Барнауле, осудили на 6 лет за растрату более 202 миллионов рублей, сообщили в следкоме по Алтайскому краю. "Собранные… доказательства признаны достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору акционерного общества "Эко-комплекс" Виктору Карлу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение путем растраты в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что в период с 2018 по 2022 год гендиректор "Эко-комплекса" без оформления документов предоставил компании из соседнего региона возможность осуществлять на полигоне твердых бытовых отходов в городе Барнауле сбор, обработку и вывоз вторичного сырья. "Своими действиями Карл причинил имущественный ущерб акционерному обществу, учредителем и единственным акционером которого является муниципальное образование, в особо крупном размере – более 202 миллионов рублей… Следствием собрана достаточная доказательственная база, которую суд принял во внимание, назначив подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей", - отмечают в СУСК. В прокуратуре региона добавляют, что судом удовлетворено исковое заявление прокурора Алтайского края в интересах муниципального образования о взыскании причиненного преступлением ущерба.

https://ria.ru/20250305/mvd-2003204476.html

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