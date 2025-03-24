https://ria.ru/20250324/bali-2007070469.html
На Бали ввели новые правила для туристов
На Бали ввели новые правила для туристов - РИА Новости, 24.03.2025
На Бали ввели новые правила для туристов
Правительство Бали выпустило циркуляр с новыми правилами поведения для иностранных туристов, его текст приводит информационное агентство Antara. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T22:30:00+03:00
2025-03-24T22:30:00+03:00
2025-03-24T22:30:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Правительство Бали выпустило циркуляр с новыми правилами поведения для иностранных туристов, его текст приводит информационное агентство Antara."Новый циркуляр правительства провинции Бали предписывает иностранным туристам носить скромную и соответствующую одежду, особенно при посещении священных мест, туристических достопримечательностей и общественных мест или во время участия в мероприятиях на Бали", — говорится в тексте публикации.Согласно документу, иностранные туристы в период пребывания должны оплатить сбор в размере 150 тысяч индонезийских рупий (примерно 800 рублей. — Прим. ред.).Отмечается, что гостям острова в целях защиты природы запрещается мусорить, загрязнять источники, а также использовать одноразовый пластик.
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новости - туризм, бали, в мире
Туризм, Новости - Туризм, Бали, В мире
На Бали ввели новые правила для туристов
Иностранных туристов на Бали обязали носить скромную одежду и уважать культуру