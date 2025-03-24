Рейтинг@Mail.ru
На Бали ввели новые правила для туристов - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
22:30 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/bali-2007070469.html
На Бали ввели новые правила для туристов
На Бали ввели новые правила для туристов - РИА Новости, 24.03.2025
На Бали ввели новые правила для туристов
Правительство Бали выпустило циркуляр с новыми правилами поведения для иностранных туристов, его текст приводит информационное агентство Antara. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T22:30:00+03:00
2025-03-24T22:30:00+03:00
туризм
новости - туризм
бали
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838172363_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_404d7c2cd7f87f7241aed0f2d7650c98.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Правительство Бали выпустило циркуляр с новыми правилами поведения для иностранных туристов, его текст приводит информационное агентство Antara."Новый циркуляр правительства провинции Бали предписывает иностранным туристам носить скромную и соответствующую одежду, особенно при посещении священных мест, туристических достопримечательностей и общественных мест или во время участия в мероприятиях на Бали", — говорится в тексте публикации.Согласно документу, иностранные туристы в период пребывания должны оплатить сбор в размере 150 тысяч индонезийских рупий (примерно 800 рублей. — Прим. ред.).Отмечается, что гостям острова в целях защиты природы запрещается мусорить, загрязнять источники, а также использовать одноразовый пластик.
https://ria.ru/20250203/reys-1996953058.html
бали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838172363_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6581eaab8d1ffd18dd90bcca2c7bfbbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, бали, в мире
Туризм, Новости - Туризм, Бали, В мире
На Бали ввели новые правила для туристов

Иностранных туристов на Бали обязали носить скромную одежду и уважать культуру

© Фото : Unsplash/Johnny AfricaДаймонд бич
Даймонд бич - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Unsplash/Johnny Africa
Даймонд бич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Правительство Бали выпустило циркуляр с новыми правилами поведения для иностранных туристов, его текст приводит информационное агентство Antara.
"Новый циркуляр правительства провинции Бали предписывает иностранным туристам носить скромную и соответствующую одежду, особенно при посещении священных мест, туристических достопримечательностей и общественных мест или во время участия в мероприятиях на Бали", — говорится в тексте публикации.
Согласно документу, иностранные туристы в период пребывания должны оплатить сбор в размере 150 тысяч индонезийских рупий (примерно 800 рублей. — Прим. ред.).
Отмечается, что гостям острова в целях защиты природы запрещается мусорить, загрязнять источники, а также использовать одноразовый пластик.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Посол рассказал о спросе на прямые рейсы Москва — Бали
3 февраля, 08:20
 
ТуризмНовости - ТуризмБалиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала