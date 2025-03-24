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Музей транспорта Москвы отреставрировал автомобиль такси "Победа" - РИА Новости, 24.03.2025
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Музей транспорта Москвы отреставрировал автомобиль такси "Победа"
Музей транспорта Москвы отреставрировал автомобиль такси "Победа" - РИА Новости, 24.03.2025
Музей транспорта Москвы отреставрировал автомобиль такси "Победа"
Музей транспорта Москвы отреставрировал автомобиль такси "Победа" 1954 года выпуска, это первая модель такси, вышедшая в серийный выпуск в послевоенное время,... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:16:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Музей транспорта Москвы отреставрировал автомобиль такси "Победа" 1954 года выпуска, это первая модель такси, вышедшая в серийный выпуск в послевоенное время, сообщили журналистам в пресс-службе музея. "Музей транспорта Москвы завершил восстановление автомобиля ГАЗ-М20А "Победа". Его выпустили в 1954 году на базе первой и второй серии ГАЗ-М20 "Победа", созданного в конце Великой Отечественной войны. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем масштабную программу по реставрации исторической техники и сохранению транспортного наследия столицы", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова. В пресс-службе отметили, что для реставрации использовали донорский кузов от ГАЗ-М20 - сохранили и восстановили обшивку, крылья и другие элементы экстерьера автомобиля. Удалось сохранить приборную панель таксомотора, а вот обивку салона перешили, выбрав в качестве материала дерматин аутентичного цвета. Полностью пришлось перебрать силовой агрегат, тормозную и топливную системы. "До передачи в Музей транспорта Москвы экспонат находился в частной собственности. Автомобиль был сильно поврежден: кузов имел обширную сквозную коррозию, а салон практически отсутствовал. Поэтому процесс реставрации оказался крайне трудоемким и длился более полутора лет. Эта модель имеет большое значение для истории московского такси — с него началось возрождение таксопарка столицы в послевоенное время", - цитируют в сообщении директора музея Оксану Бондаренко.
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москва, сергей собянин, максим ликсутов , авто
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Авто
Музей транспорта Москвы отреставрировал автомобиль такси "Победа"

Музей транспорта Москвы восстановил автомобиль такси "Победа" 1954 года выпуска

© Московский транспортАвтомобиль такси "Победа" 1954 года выпуска
Автомобиль такси Победа 1954 года выпуска - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Московский транспорт
Автомобиль такси "Победа" 1954 года выпуска
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Музей транспорта Москвы отреставрировал автомобиль такси "Победа" 1954 года выпуска, это первая модель такси, вышедшая в серийный выпуск в послевоенное время, сообщили журналистам в пресс-службе музея.
"Музей транспорта Москвы завершил восстановление автомобиля ГАЗ-М20А "Победа". Его выпустили в 1954 году на базе первой и второй серии ГАЗ-М20 "Победа", созданного в конце Великой Отечественной войны. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем масштабную программу по реставрации исторической техники и сохранению транспортного наследия столицы", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
В пресс-службе отметили, что для реставрации использовали донорский кузов от ГАЗ-М20 - сохранили и восстановили обшивку, крылья и другие элементы экстерьера автомобиля. Удалось сохранить приборную панель таксомотора, а вот обивку салона перешили, выбрав в качестве материала дерматин аутентичного цвета. Полностью пришлось перебрать силовой агрегат, тормозную и топливную системы.
"До передачи в Музей транспорта Москвы экспонат находился в частной собственности. Автомобиль был сильно поврежден: кузов имел обширную сквозную коррозию, а салон практически отсутствовал. Поэтому процесс реставрации оказался крайне трудоемким и длился более полутора лет. Эта модель имеет большое значение для истории московского такси — с него началось возрождение таксопарка столицы в послевоенное время", - цитируют в сообщении директора музея Оксану Бондаренко.
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