Что кроется за красивой историей любви Авербуха и Арзамасовой

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Разница в 21 год, слухи об изменах и пластическая операция. Почему фанаты бьют тревогу и умоляют звезду "Папиных дочек" открыть глаза? Действительно ли "ботаничка" Галина Сергеевна оказалась умнее своих сестер по сериалу, создав идеальную семью, или за красивой картинкой скрывается совсем другая история?От детской мечты до звездной ролиЛиза Арзамасова родилась 17 марта 1995 года в семье переводчицы и мотоспортсмена, перебравшихся в Москву из Владивостока. Мама сразу решила сделать из дочери звезду — танцы, музыка, актерские пробы. Первые роли не заставили себя ждать: фильм "Ковчег", мюзикл "Энни", роль Анастасии Романовой в "Новой Опере".Когда Лизе было всего 8 лет, произошла трагедия — погиб отец. Обстоятельства его смерти семья никогда не комментировала, мать опровергла слухи о мотоциклетной аварии. "Нет, это неправда! И вообще, Лиза никогда не говорит о папе. Это закрытая для нас тема. Поймите, нам больно говорить об этом", — отрезала Юлия Арзамасова.Судьбоносный кастинг в 2007 году превратил 12-летнюю Лизу в ботаничку-очкарика Галину Сергеевну из "Папиных дочек". Сериал растянулся на 20 сезонов, сделав из актрисы настоящую звезду. Несмотря на отсутствие профессионального актерского образования (девушка получила красный диплом продюсерского факультета), Арзамасова успешно продолжила карьеру в театре, кино и даже попробовала силы в музыке.Ледовое знакомствоНа шоу "Лед и пламень" в 2010 году 15-летняя Лиза встретила своего будущего мужа — 36-летнего Илью Авербуха, продюсера и хореографа проекта."Она была ребенком. Я думал: что с ней делать? У нас же танцы про любовь!" — вспоминал Илья. Но уже тогда он отметил характер подростка: "Однажды после сложного трюка у нее дрожали руки, но она сказала: "Продолжаем".Лиза, в свою очередь, восхищалась профессионализмом наставника: "Он превращал лед в театр. Каждая программа — история, а не просто прыжки".Их пути снова пересеклись в новом проекте Авербуха. Для 17-летней Арзамасовой хореограф сделал исключение — она стала первой не профессиональной фигуристкой в шоу "Винкс на льду". Пара все чаще появлялась вместе, Илья подвозил Лизу с мамой до дома. "Он рассказывал про спектакли, которых я даже не знала", — делилась позже актриса, настаивая на невинности их общения в тот период.Секреты личной жизниДо громкого романа с фигуристом Лиза тщательно скрывала личную жизнь. Она не комментировала слухи о романах с Филиппом Бледным (Веником из "Папиных дочек") и Родионом Газмановым, с которыми часто появлялась на публике. В интервью актриса называла их "просто друзьями" и "хорошими товарищами".Позже выяснилось, что еще до свадьбы Лиза и Илья несколько лет жили вместе в роскошном доме на берегу Истринского водохранилища. Поводом для официального бракосочетания стала беременность Арзамасовой. Пара не афишировала интересное положение невесты, но 20 декабря Лиза блистала в голубом свадебном платье, а уже 14 августа 2021 года родила сына Льва. По данным СМИ, роды обошлись в 1,3 млн рублей, включая VIP-палату.Через три года, 8 августа 2024 года, на свет появилась дочь Лия. Видео выписки из роддома, на котором Авербух устроил целое шоу на льду, а Елизавета сияла от восхищения, мгновенно стало вирусным.Корыстный расчет или настоящая любовь?Объявление о свадьбе Арзамасовой и Авербуха в 2020 году вызвало настоящую бурю. Пока одни поздравляли, другие не скрывали негодования. Лизу обвиняли в корысти — вышла замуж за влиятельного мужчину на 21 год старше, явно из-за денег. Илью подозревали в... педофилии, считая, что роман начался, когда девушке было всего 15.Особенно резко высказалась бывшая жена Авербуха, Ирина Лобачева: "Я думаю, что Лиза не так проста, какой кажется. Илье 46 лет, а ей 25, вы думаете, это любовь? Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает ее. Не думаю, что у нее сейчас много работы. Но она девочка себе на уме. Порой ведет себя очень наигранно. Плюс ее направляет мать, Лиза с ней очень близка. Пускай они женятся, я не против. Главное, чтобы мой бывший муж не подпускал ее к своей недвижимости и все оставил нашему сыну".Сами Илья и Лиза настаивали: их роман начался, когда актриса уже была взрослой. "Ложь. Мы стали парой, когда Лиза была взрослой", — отрезал Авербух.Репутация ловеласа не дает покояЗлые языки помнят, что Илья Авербух прослыл ловеласом, не способным устоять перед молодыми красавицами. Поговаривали, что причиной его развода с первой женой стал внебрачный ребенок, не говоря уже о многочисленных изменах.Когда Лиза вернулась на сцену после родов в 2022 году, а Илья работал над новым сезоном "Ледникового периода", сеть взорвалась слухами о его близости с участницами шоу. Особенно часто упоминалось имя фигуристки Оксаны Домниной — их теплые объятия за кулисами попали в объективы камер. Фанаты Лизы забили тревогу, но сама актриса в соцсетях лишь отмахнулась: "Я не ревную, у нас гармония".Еще большим шоком стали публикации 2024 года о якобы романе Авербуха с юной фигуристкой Евгенией Медведевой. Когда хореограф позировал с ней в обнимку на мероприятии, интернет буквально взорвался комментариями: "Авербух с Медведевой закрутил, а Лиза все святую из себя строит, проснись уже!", "Совесть у Авербуха на коньках уехала, Лиза, сколько можно терпеть эти шашни?", "Лиза, хватит притворяться, твой муж с фигуристками развлекается, открой глаза!".Впрочем, за каждым кадром с "обнимашками" сеть всегда ищет скандал — изнанка славы, где любое фото обрастает домыслами. Авербух ставит номера Медведевой не первый год. Евгения, по данным прессы, с 2023 года счастлива с фигуристом Дмитрием Чигиревым, но это не мешает интернету захлебываются сплетнями там, где, похоже, лишь рабочий процесс.Неожиданное преображениеЕще одна тема для обсуждений — изменение внешности актрисы. Арзамасова сделала ринопластику, изменив форму носа. Она объяснила это не эстетическими причинами, а травмой: "Так уж вышло, что еще на ледовом проекте я сломала нос. Да. Вот так прямо — лицом об лед во время репетиции. Хныкать было некогда: в травмпункт за снимком, в аптеку за мазью от синяков и снова на репетицию. Show must go on, как известно. Я так воспитана в профессии. Сросся нос не очень красиво, кривоватенько, но мне же некогда, у меня же ''Елки'', а потом отпуск с мужем и так далее".Далее последовало еще одно ЧП: "На одном из спектаклей партнер открыл мне дверь прямо в нос. В зале смех, перед глазами звездочки... На следующий день я обратилась в клинику — "ремонтировать". Ну и форму деликатно поправили, конечно".После операции актриса обратилась к поклонникам: "Полюбите меня теперь с новым носом, я в вас верю". "Теперь, если кто-то из чужих все-таки с многозначительным выдохом говорит: "Вы так изменились", — отвечаю: "Смиритесь"". Мне с вами и с прежним носом было хорошо и счастливо. Полюбите меня теперь с новым", — заключила актриса.Семья на первом месте, карьера — подождет?Несмотря на все слухи и пересуды, Арзамасова всегда подчеркивала приоритет семьи над карьерой. При этом она быстро восстановилась и после первых, и после вторых родов."В нашей творческой среде вообще часто все с ног на голову: кто сегодня рано встал и на гастроли не уехал, тот и главный родитель. Кто вечером спектакль не играет, тот и целует на ночь. Но я все-таки за то, чтобы исходить из нагрузки каждого. Я не сторонница вешать лишнее на человека, у которого в рабочее время стресс на стрессе. И вообще, просто хочется проявить по отношению к любимому заботу, любовь. Мир вокруг нас меняется, но законы любви остаются прежними", — рассказывала о семейной жизни актриса.Иллюзия счастья или реальная гармония?Сегодня 30-летняя Лиза Арзамасова продолжает активную творческую деятельность. Ее можно увидеть на сцене МХАТ им. Горького в постановках "Золушка" и "Нюрнбергский процесс", а также в антрепризе "Ночь ее откровений" с Игорем Лифановым.В социальных сетях актриса демонстрирует идиллию семейной жизни с любимым 51-летним мужем и детьми. И пока злые языки ждут краха "неравного брака", Лиза, похоже, живет своей жизнью, не обращая внимания на пересуды. Сумеет ли она сохранить семейное счастье или слухи об изменах Авербуха все-таки имеют под собой основание — покажет время.

