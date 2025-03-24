https://ria.ru/20250324/arest-2006983174.html

Жену бывшего вице-мэра Екатеринбурга отправили под домашний арест

Жену бывшего вице-мэра Екатеринбурга отправили под домашний арест - РИА Новости, 24.03.2025

Жену бывшего вице-мэра Екатеринбурга отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест Ларису Контееву, супругу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, осужденного за... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:40:00+03:00

2025-03-24T15:40:00+03:00

2025-03-24T15:40:00+03:00

происшествия

екатеринбург

виктор контеев

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест Ларису Контееву, супругу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, осужденного за покушение на убийство, вымогательство и взяточничество, инстанция в среду рассмотрит ходатайство о продлении ей меры пресечения по делу о пособничестве в получении взятки и пособничестве в вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. "Ленинский районный суд Екатеринбурга 26 марта рассмотрит ходатайство следователя о продлении меры пресечения Ларисе Контеевой. Сейчас у нее домашний арест до 28 марта", – сказали агентству в облсуде. Там отметили, что Контеева была в международном розыске с 2012 года, она обвиняется в пособничестве в получении взятки и в пособничестве в вымогательстве. Контеев, который курировал екатеринбургский рынок торговли с 1992 года, был задержан в августе 2011 года по обвинению в организации убийства двух предпринимателей, во взяточничестве и вымогательстве. В июне 2014 года Курганский областной суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. В 2022 году Контеева также обвинили в покушении на убийство предпринимателя, вымогательстве, мошенничестве и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления. По итогу суд увеличил ему срок до 21 года колонии строгого режима, при этом от наказания по эпизодам мошенничества и легализации имущества экс-чиновник был освобожден в связи с истечением сроков давности. Позднее, по данным Свердловского областного суда, приговор был обжалован и обвиняемым, и стороной обвинения. В ходе рассмотрения дела в апелляции срок давности по эпизоду вымогательства истек, поэтому Контеева освободили от отбытия наказания за это преступление. Также судебная коллегия внесла изменения в наказание по эпизоду покушения на убийство, назначив дополнительное наказание. По совокупности приговоров бывшему вице-мэру Екатеринбурга было назначено наказание в виде 20 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210729/sledovatel-1743494199.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, виктор контеев, свердловский областной суд