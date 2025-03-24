https://ria.ru/20250324/aravija-2006924288.html

Делегация Украины остается в Эр-Рияде для дополнительных консультаций

Делегация Украины остается в Эр-Рияде для дополнительных консультаций - РИА Новости, 24.03.2025

Делегация Украины остается в Эр-Рияде для дополнительных консультаций

Украинская делегация остается в Саудовской Аравии для проведения дополнительных консультаций после встречи представителей США и России, подтвердил советник... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:59:00+03:00

2025-03-24T12:59:00+03:00

2025-03-24T13:01:00+03:00

в мире

саудовская аравия

сша

украина

сергей лещенко

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Украинская делегация остается в Саудовской Аравии для проведения дополнительных консультаций после встречи представителей США и России, подтвердил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко. Раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии в воскресенье. В понедельник стартовал новый этап российско-американских переговоров, сообщил саудовский телеканал "Аль-Арабия". Газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника в понедельник сообщила, что украинская делегация в Саудовской Аравии может в понедельник провести дополнительные дискуссии с американской стороной. "Украинская делегация находится в Саудовской Аравии, не возвращается, чтобы... тоже провести свои консультации", - сказал Лещенко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, встречи по урегулированию конфликта на Украине будут достаточно регулярными. На прошедшей в воскресенье делегации США и Украины обсуждали безопасность инфраструктуры судоходства. Комментируя возможность прекращения огня к Пасхе, Лещенко отметил, что это "не обязательно может сработать", но было бы неплохо приостановить хотя бы удары по инфраструктуре и объектам энергетики.

https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2006897156.html

саудовская аравия

сша

украина

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в мире, саудовская аравия, сша, украина, сергей лещенко, владимир зеленский