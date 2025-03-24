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Жители Курской области не верят в извинения Апачева, показал опрос - РИА Новости, 24.03.2025
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17:50 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/apachev-2007024425.html
Жители Курской области не верят в извинения Апачева, показал опрос
Жители Курской области не верят в извинения Апачева, показал опрос - РИА Новости, 24.03.2025
Жители Курской области не верят в извинения Апачева, показал опрос
Более 80% участников онлайн-опроса врио губернатора Курской области Александра Хинштейна на тему извинений блогера Акима Апачева, которые он принес за... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:50:00+03:00
2025-03-24T17:50:00+03:00
курская область
суджа
аким апачев
александр хинштейн
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КУРСК, 24 мар – РИА Новости. Более 80% участников онлайн-опроса врио губернатора Курской области Александра Хинштейна на тему извинений блогера Акима Апачева, которые он принес за совершенный в курской Судже вандализм, не верят в них. Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн запустил в своем Telegram-канале голосование, чтобы жители Курской области решили, стоит ли принимать извинения рэпера Акима Апачева. Курянам, согласно формулировке опроса, предлагалось ответить на вопрос: "Принимаете ли вы извинения Акима Апачева?". За четыре часа с момента опубликования опроса проголосовало более 50 тысяч человек. Из них только 8% выбрали вариант ответа "Да, он уже исправился", а 82% выбрали "Нет, не верю". Еще 10% проголосовавших выбрали шуточный вариант "Мы вместе рисовали граффити". В воскресенье Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет оперштаба Курской области Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Он отметил, что в действиях Апачева, который писал баллончиком на стенах, присутствует как минимум состав административного правонарушения, и назвал его действия демонстративной "порчей имущества". Позже сам Апачев принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити. В понедельник Хинштейн во время заседания правительства области заявил, что извинения Апачева не отменяют состава административного правонарушения.
https://ria.ru/20250324/hinshtejn-2006884208.html
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курская область, суджа, аким апачев, александр хинштейн
Курская область, Суджа, Аким Апачев, Александр Хинштейн
Жители Курской области не верят в извинения Апачева, показал опрос

Более 80% жителей Курской области не верят в извинения Апачева за вандализм

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАким Апачев
Аким Апачев - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Аким Апачев. Архивное фото
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КУРСК, 24 мар – РИА Новости. Более 80% участников онлайн-опроса врио губернатора Курской области Александра Хинштейна на тему извинений блогера Акима Апачева, которые он принес за совершенный в курской Судже вандализм, не верят в них.
Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн запустил в своем Telegram-канале голосование, чтобы жители Курской области решили, стоит ли принимать извинения рэпера Акима Апачева.
Курянам, согласно формулировке опроса, предлагалось ответить на вопрос: "Принимаете ли вы извинения Акима Апачева?". За четыре часа с момента опубликования опроса проголосовало более 50 тысяч человек. Из них только 8% выбрали вариант ответа "Да, он уже исправился", а 82% выбрали "Нет, не верю". Еще 10% проголосовавших выбрали шуточный вариант "Мы вместе рисовали граффити".
В воскресенье Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет оперштаба Курской области Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Он отметил, что в действиях Апачева, который писал баллончиком на стенах, присутствует как минимум состав административного правонарушения, и назвал его действия демонстративной "порчей имущества". Позже сам Апачев принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити. В понедельник Хинштейн во время заседания правительства области заявил, что извинения Апачева не отменяют состава административного правонарушения.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Хинштейн прокомментировал извинения Апачева за вандализм в Судже
Вчера, 10:19
 
Курская областьСуджаАким АпачевАлександр Хинштейн
 
 
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