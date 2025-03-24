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WP: сокращение влияния США в Африке открывает возможности для России - РИА Новости, 24.03.2025
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18:10 24.03.2025 (обновлено: 18:25 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/afrika-2007029896.html
WP: сокращение влияния США в Африке открывает возможности для России
WP: сокращение влияния США в Африке открывает возможности для России - РИА Новости, 24.03.2025
WP: сокращение влияния США в Африке открывает возможности для России
Резкое сокращение внешней помощи со стороны США под руководством администрации президента Дональда Трампа приводит к снижению американского влияния в Африке,... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T18:10:00+03:00
2025-03-24T18:25:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Резкое сокращение внешней помощи со стороны США под руководством администрации президента Дональда Трампа приводит к снижению американского влияния в Африке, открывая возможности для России и Китая, пишет газета Washington Post. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США официально закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), добавив, что они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США. "Исчезновение американского присутствия в Африке нарушило работу ключевых программ, разрушило связи и оставило вакуум, который, как ожидается, попытаются заполнить Россия и Китай", - пишет издание. По данным газеты, около четверти бюджета USAID ранее направлялось именно на Африку. Решение новой администрации США о его ликвидации уже привело к сворачиванию десятков проектов, отзыву сотрудников и остановке гуманитарных программ в регионе. На этом фоне Москва и Пекин усилили гуманитарное и экономическое присутствие в африканских странах. В частности, в Центральноафриканской Республике российский культурный центр передал местным властям препараты от туберкулеза и ВИЧ. Министр здравоохранения Пьер Сомсе выразил надежду, что "правительство России сможет сделать больше" в условиях неопределенности с американским финансированием. Китай в свою очередь активизировал коммуникационную политику. В столице Малави появились билборды с лозунгами "Помощь Китая - ради общего будущего", а в кенийской прессе были опубликованы развернутые интервью с новым послом КНР, подчеркнувшим приверженность Пекина взятым обязательствам. Washington Post также указывает, что одновременно с этим закрываются американские медиа и образовательные проекты. В частности, прекращено финансирование радиостанции "Голос Америки"* и других международных СМИ, ранее работавших в странах Африки.* СМИ, признанное в России иноагентом.
https://ria.ru/20241126/ssha-1985826108.html
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в мире, сша, африка, россия, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Африка, Россия, Дональд Трамп, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США
WP: сокращение влияния США в Африке открывает возможности для России

WP: резкое сокращение помощи США в Африке открывает возможности для РФ и Китая

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Резкое сокращение внешней помощи со стороны США под руководством администрации президента Дональда Трампа приводит к снижению американского влияния в Африке, открывая возможности для России и Китая, пишет газета Washington Post.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США официально закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), добавив, что они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США.
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"Исчезновение американского присутствия в Африке нарушило работу ключевых программ, разрушило связи и оставило вакуум, который, как ожидается, попытаются заполнить Россия и Китай", - пишет издание.
По данным газеты, около четверти бюджета USAID ранее направлялось именно на Африку. Решение новой администрации США о его ликвидации уже привело к сворачиванию десятков проектов, отзыву сотрудников и остановке гуманитарных программ в регионе.
На этом фоне Москва и Пекин усилили гуманитарное и экономическое присутствие в африканских странах. В частности, в Центральноафриканской Республике российский культурный центр передал местным властям препараты от туберкулеза и ВИЧ. Министр здравоохранения Пьер Сомсе выразил надежду, что "правительство России сможет сделать больше" в условиях неопределенности с американским финансированием.
Китай в свою очередь активизировал коммуникационную политику. В столице Малави появились билборды с лозунгами "Помощь Китая - ради общего будущего", а в кенийской прессе были опубликованы развернутые интервью с новым послом КНР, подчеркнувшим приверженность Пекина взятым обязательствам.
Washington Post также указывает, что одновременно с этим закрываются американские медиа и образовательные проекты. В частности, прекращено финансирование радиостанции "Голос Америки"* и других международных СМИ, ранее работавших в странах Африки.
* СМИ, признанное в России иноагентом.
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В миреСШААфрикаРоссияДональд ТрампМарко РубиоАгентство по международному развитию США
 
 
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