https://ria.ru/20250324/afrika-2006925368.html

“Мне запретили плакать”: как россиянка выживает в саванне с четырьмя детьми

“Мне запретили плакать”: как россиянка выживает в саванне с четырьмя детьми - РИА Новости, 24.03.2025

“Мне запретили плакать”: как россиянка выживает в саванне с четырьмя детьми

Наталья Сакадо переехала из культурной столицы России в африканскую саванну, построила дом посреди буша, родила четверых детей и обзавелась миллионной армией... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T18:37:00+03:00

2025-03-24T18:37:00+03:00

2025-03-24T18:37:00+03:00

гана

россия

африка

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Наталья Сакадо переехала из культурной столицы России в африканскую саванну, построила дом посреди буша, родила четверых детей и обзавелась миллионной армией подписчиков. Почему петербургская учительница английского предпочла палящее солнце Ганы седым туманам Невы? Как ей удалось завоевать любовь свекрови, считавшей всех "белых" капризными и никчемными? И что заставило россиянку есть руками из одной тарелки с мужем посреди собственного особняка?Как преподавательница английского покорила сердце студента-медикаПетербурженка Наталья, выпускница педагогического института, вела обычную жизнь, преподавая английский, пока не встретила студентов из Ганы. Их открытость и доверие к миру поразили ее. Среди них был Франк, будущий врач, которого она поначалу избегала. Полгода они пересекались в общей компании, почти не общаясь, пока он не предложил: "Давай встречаться и поженимся". Эта прямота обескуражила и подкупила Наталью.Встречи раз в неделю, долгие прогулки и разговоры постепенно сблизили их. "Я предложила видеться чаще, но он отказался. Объяснил, что приехал учиться, и слишком частые встречи помешают получить диплом врача", — вспоминала Наталья. Именно тогда она поняла, что уже скучает по Франку, когда долго его не видит.Франка пленили ее скромность и умение работать руками, а ее — его доброта и жизнелюбие. Правда, романтическим чувствам Франка помогли пробудиться... конкуренты. Когда нигериец начал ухаживать за Натальей, ганец решил, что не позволит "такой хорошей девушке достаться неизвестно кому".Первый культурный шокРодители Натальи знали о ее отношениях с Франком, но отец не воспринимал это всерьез. Мама же согласилась отпустить дочь в Гану — как позже поняла Наталья, специально, чтобы та разочаровалась и вернулась домой. Родители Франка тоже были не в восторге от перспективы принять в семью "белую". В Гане существует стойкий стереотип: белая жена запретит мужу общаться с родными, не сумеет готовить национальные блюда, не будет уважать местные традиции и в итоге сделает мужа несчастным.Поездка в декабре 2010 года принесла Наталье первый культурный шок. Готовясь к знакомству с будущими родственниками, она собственноручно вышила картину "Спас на крови", оформила ее в рамку... и увидела полное разочарование на лицах родителей Франка. "В тот день я усвоила важнейший урок: лучший подарок в Гане — это деньги", — призналась Наталья. Ситуацию спас Франк, вручивший родителям зеленые купюры в конверте.Девушке предстояло еще многое узнать о традициях страны, где она собиралась жить. В Гане считается нормальным просить деньги в качестве подарка. Даже пограничник в аэропорту может поинтересоваться "подарочком" из другой страны, имея в виду не сувениры, а валюту. Уходящему гостю тоже принято давать деньги якобы на дорогу, а благодарность за помощь выражается исключительно в денежном эквиваленте.Угрозы националистовИстория Натальи и Франка продолжилась свадьбой — пара расписалась в петербургском ЗАГСе 29 мая 2011 года, а через месяц обвенчалась в лютеранской церкви. После получения Франком диплома они улетели в Гану. Когда Наталья забеременела, она вернулась в Россию, а муж отправился в США, чтобы получить лицензию на врачебную практику.Именно в России Наталья столкнулась с настоящим кошмаром. Однажды она получила в социальной сети сообщение, перепугавшее ее почти до обморока: незнакомый мужчина писал, что она "предала свой род и достойна смерти", "отдалась ящеру, и теперь у нее родится ребенок с зеленой кровью". За этим последовал поток аналогичных комментариев от представителей националистического сообщества, свято веривших в превосходство славян над другими расами.После рождения первенца молодая мама боялась даже гулять с малышом. Каждый раз, выходя на улицу, она озиралась по сторонам, опасаясь появления националистов. Вернувшийся в Россию Франк утешал жену как мог, но по-настоящему безопасно Наталья почувствовала себя только когда улетела в Гану. И до сих пор ни разу не пожалела об этом решении.Нашла свое место в АфрикеФранк уже давно работает врачом, а Наталья ведет блог в социальной сети, где у нее больше миллиона подписчиков. Семья Сакадо воспитывает четверых детей: Мартина, Давида и двойняшек Леона и Лену. Первое время они жили с родителями мужа, потом снимали жилье, но Наталья мечтала о собственном доме.Недавно мечта сбылась — семья переехала в дом, который построили сами посреди африканской саванны. Правда, он еще не закончен, готов лишь первый из трех этажей. Зато в этом доме все оборудовано так, как нравится хозяйке: у нее даже мусорное ведро стоит прямо под мойкой, и есть пакет с пакетами — привычные детали быта, напоминающие о России.Наталья периодически летает в Санкт-Петербург, но каждый раз, возвращаясь в Гану, понимает: ее настоящая родина теперь здесь. Она уже давно привыкла к местным традициям и приняла их, хотя для россиянки многие из них поначалу казались удивительными.Традиции Ганы глазами русской женщиныТрадиции Ганы часто ставят в тупик иностранцев. Например, похороны здесь отмечают порой пышнее и веселее свадьбы. На прощание с умершим съезжается множество родственников и знакомых, звучит веселая музыка, при этом никто не плачет. В Гане не принято грустить, провожая человека в последний путь — напротив, нужно радоваться тому, что он ушел "в свой вечный дом". Кстати, здесь нельзя плакать по ночам — считается, что от этого можно умереть.После рождения ребенка его никому, кроме самых близких родственников, не показывают и даже не дают имя. По поверью, лишь спустя 7 дней малыш приходит в семью из мира духов. Тогда вся семья собирается на праздник, главный момент которого — оглашение имени младенца. Детей называют в соответствии с обстоятельствами: это зависит от дня недели, в который ребенок появился на свет, его "порядкового номера" в семье или наличия братьев-близнецов.В Гане очень верят в колдовство и магию. Считается, что в каждой семье есть ведьма или колдун, который не может сам ничего добиться и портит жизнь более успешным родственникам. При малейшем подозрении такого человека могут выселить в специальное поселение — деревню ведьм. При этом никаких доказательств не требуется — достаточно просто заподозрить что-то потустороннее.Пунктуальность в Гане не в чести. Если прием назначен на 17:00, то пришедший вовремя гость может даже не увидеть накрытых столов. Лучше прийти с опозданием часа на два. В семьях с детьми не принято приносить гостинцы, зато могут подарить хозяевам дома мешок риса или канистру масла. А если два гостя едят руками из одной тарелки — это знак особенно теплых отношений. Поэтому Наталья и Франк до сих пор часто едят из общей тарелки.За годы жизни в Гане Наталья привыкла к тому, что левая рука считается нечистой и ею не принято даже прикасаться к еде или передавать деньги продавцу. Она уже воспринимает Гану как родину и относится к местным традициям с огромным уважением и любовью. В конце концов, именно эта страна подарила ей самого лучшего мужа, с которым она счастлива вот уже почти 15 лет.Реальность африканского бытаОдно из самых распространенных заблуждений о Гане, которое Наталья регулярно опровергает в своем блоге, связано с ценами. Многие воображают, что в Африке все стоит копейки, а со ста долларами можно почувствовать себя миллионером."Протяни руку — и сорви любой фрукт", — так описывают жизнь в Гане некоторые комментаторы. Наталья терпеливо объясняет: да, здесь действительно растут апельсины, но плантации кому-то принадлежат. Рвать и есть можно только то, что выросло на твоем собственном участке. "Сравните цены", — приводит она конкретные цифры. Особенно дорого в Гане стоит молочная продукция — сливочное масло, молоко. На остальные продукты цены сопоставимы с петербургскими.Гана — преимущественно сельскохозяйственная страна. Монстера, гибискус и другие комнатные для нас растения здесь прекрасно себя чувствуют в открытом грунте. Но привычные нам яблоки, груши, вишня в Гане не растут и стоят дорого. Нет никаких ягод — им необходима смена времен года."Рядом океан, у рыбаков можно купить свежую рыбу. Но в целом рыбные блюда здесь не так популярны, как у нас. Есть даже замороженная селедка, привычная россиянам. А настоящим деликатесом считается сушено-копченая рыба, добавленная в супы и подливы", — делится Наталья.Белая женщина, конечно, привлекает внимание, но никакой агрессии Наталья не ощущает и абсолютно не боится выходить из дома одна. Некоторые подписчики представляют Гану либо нищей страной, либо отсталой до уровня диких племен. Наталья категорически не согласна с этими стереотипами и продолжает знакомить свою многомиллионную аудиторию с реальной жизнью современной африканской страны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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гана, россия, африка