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Аэропорт Брюсселя отменил все рейсы на вылет 31 марта из-за забастовки - РИА Новости, 24.03.2025
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19:47 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/aeroport-2007051044.html
Аэропорт Брюсселя отменил все рейсы на вылет 31 марта из-за забастовки
Аэропорт Брюсселя отменил все рейсы на вылет 31 марта из-за забастовки - РИА Новости, 24.03.2025
Аэропорт Брюсселя отменил все рейсы на вылет 31 марта из-за забастовки
Международный аэропорт Брюсселя отменил все рейсы на вылет 31 марта из-за всеобщей забастовки, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T19:47:00+03:00
2025-03-24T19:47:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя отменил все рейсы на вылет 31 марта из-за всеобщей забастовки, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. "В целях обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников и после консультаций с авиакомпаниями мы приняли решение отменить отправку пассажирских рейсов 31 марта", - говорится в заявлении. По статусу прибывающих в Брюссель рейсов аэропорт призвал пассажиров обращаться непосредственно в авиакомпании. В Бельгии 31 марта ожидается масштабная акция против нового правительства под руководством правого политика Барта де Вевера. Ожидаются манифестации, пикеты, перебои в работе транспорта, государственных учреждений. Профсоюзы и оппозиция выступают против планов правительства по сокращению соцуслуг и выплат для оздоровления государственных финансов на фоне резкого увеличения расходов на оборону.
https://ria.ru/20250309/aeroport-2003888284.html
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в мире, брюссель, бельгия
В мире, Брюссель, Бельгия
Аэропорт Брюсселя отменил все рейсы на вылет 31 марта из-за забастовки

Аэропорт Брюсселя отменил все рейсы на вылет 31 марта из-за всеобщей забастовки

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗона регистрации пассажиров в аэропорту Брюсселя
Зона регистрации пассажиров в аэропорту Брюсселя - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Зона регистрации пассажиров в аэропорту Брюсселя. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя отменил все рейсы на вылет 31 марта из-за всеобщей забастовки, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
"В целях обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников и после консультаций с авиакомпаниями мы приняли решение отменить отправку пассажирских рейсов 31 марта", - говорится в заявлении. По статусу прибывающих в Брюссель рейсов аэропорт призвал пассажиров обращаться непосредственно в авиакомпании.
В Бельгии 31 марта ожидается масштабная акция против нового правительства под руководством правого политика Барта де Вевера.
Ожидаются манифестации, пикеты, перебои в работе транспорта, государственных учреждений.
Профсоюзы и оппозиция выступают против планов правительства по сокращению соцуслуг и выплат для оздоровления государственных финансов на фоне резкого увеличения расходов на оборону.
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