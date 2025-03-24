https://ria.ru/20250324/aeroport-2007051044.html
Аэропорт Брюсселя отменил все рейсы на вылет 31 марта из-за забастовки
Аэропорт Брюсселя отменил все рейсы на вылет 31 марта из-за забастовки - РИА Новости, 24.03.2025
Аэропорт Брюсселя отменил все рейсы на вылет 31 марта из-за забастовки
Международный аэропорт Брюсселя отменил все рейсы на вылет 31 марта из-за всеобщей забастовки, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T19:47:00+03:00
2025-03-24T19:47:00+03:00
2025-03-24T19:47:00+03:00
в мире
брюссель
бельгия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568775901_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_5c9f601be15eaa4570fa9c962a15ed05.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя отменил все рейсы на вылет 31 марта из-за всеобщей забастовки, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. "В целях обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников и после консультаций с авиакомпаниями мы приняли решение отменить отправку пассажирских рейсов 31 марта", - говорится в заявлении. По статусу прибывающих в Брюссель рейсов аэропорт призвал пассажиров обращаться непосредственно в авиакомпании. В Бельгии 31 марта ожидается масштабная акция против нового правительства под руководством правого политика Барта де Вевера. Ожидаются манифестации, пикеты, перебои в работе транспорта, государственных учреждений. Профсоюзы и оппозиция выступают против планов правительства по сокращению соцуслуг и выплат для оздоровления государственных финансов на фоне резкого увеличения расходов на оборону.
https://ria.ru/20250309/aeroport-2003888284.html
брюссель
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568775901_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_79406ded529e1f4d453c10052e03e714.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, бельгия
В мире, Брюссель, Бельгия
Аэропорт Брюсселя отменил все рейсы на вылет 31 марта из-за забастовки
Аэропорт Брюсселя отменил все рейсы на вылет 31 марта из-за всеобщей забастовки