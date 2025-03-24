https://ria.ru/20250324/aeroport-2007051044.html

Аэропорт Брюсселя отменил все рейсы на вылет 31 марта из-за забастовки

Аэропорт Брюсселя отменил все рейсы на вылет 31 марта из-за забастовки - РИА Новости, 24.03.2025

Аэропорт Брюсселя отменил все рейсы на вылет 31 марта из-за забастовки

Международный аэропорт Брюсселя отменил все рейсы на вылет 31 марта из-за всеобщей забастовки, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T19:47:00+03:00

2025-03-24T19:47:00+03:00

2025-03-24T19:47:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя отменил все рейсы на вылет 31 марта из-за всеобщей забастовки, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. "В целях обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников и после консультаций с авиакомпаниями мы приняли решение отменить отправку пассажирских рейсов 31 марта", - говорится в заявлении. По статусу прибывающих в Брюссель рейсов аэропорт призвал пассажиров обращаться непосредственно в авиакомпании. В Бельгии 31 марта ожидается масштабная акция против нового правительства под руководством правого политика Барта де Вевера. Ожидаются манифестации, пикеты, перебои в работе транспорта, государственных учреждений. Профсоюзы и оппозиция выступают против планов правительства по сокращению соцуслуг и выплат для оздоровления государственных финансов на фоне резкого увеличения расходов на оборону.

https://ria.ru/20250309/aeroport-2003888284.html

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