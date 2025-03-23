https://ria.ru/20250323/zhiteli-2006776806.html
Жители ЖК ПИК обратятся с жалобой в ФАС на Lovit
Жители ЖК ПИК обратятся с жалобой в ФАС на Lovit - РИА Новости, 23.03.2025
Жители ЖК ПИК обратятся с жалобой в ФАС на Lovit
Пользователи провайдера домашнего интернета Lovit, проживающие в ЖК ПИК, намерены подать коллективную жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T14:29:00+03:00
2025-03-23T14:29:00+03:00
2025-03-23T14:29:00+03:00
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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происшествия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пользователи провайдера домашнего интернета Lovit, проживающие в ЖК ПИК, намерены подать коллективную жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на работу провайдера как единственного поставщика интернет-услуг, текст одного из писем есть в распоряжении РИА Новости. В письме сказано, что с 20 марта у жителей полностью отсутствует доступ к интернету. В связи с этим, как утверждается, не работают системы видеонаблюдения, отсутствует доступ к приложению домофона, жильцы не могут выполнять удаленную работу и обучаться онлайн, что нарушает их права. Кроме того, отмечается, что магазины и предприятия на территории ЖК не могут полноценно работать, так как кассовое оборудование требует интернет-соединения. Авторы письма подчеркивают, что жители ЖК "массово, неоднократно обращались и продолжают обращаться в службу поддержки провайдера Lovit", при этом утверждается, что она "либо отвечала в хамской форме, либо вовсе не предоставляла никакой информации, обратной связи не получено". В письме также говорится, что компания устанавливает цены на свои услуги, значительно превышающие среднерыночные тарифы. Кроме того, жильцы жалуются, что в ЖК невозможно подключиться к альтернативным интернет-провайдерам. Пострадавшие просят ФАС РФ провести проверку интернет-провайдера на предмет злоупотребления доминирующим положением и нарушения антимонопольного законодательства и оценить действия компании ПИК на предмет искусственного ограничения доступа других интернет-провайдеров к жилым комплексам. Жильцы требуют обязать провайдера открыть доступ другим операторам связи для обеспечения конкуренции и альтернативных вариантов подключения для жителей, а также предоставить перерасчет за неоказанные услуги. РИА Новости направило запрос в ФАС РФ.
https://ria.ru/20250322/internet-2006660353.html
https://ria.ru/20250323/lovit--2006769648.html
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), пик, происшествия
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), ПИК, Происшествия
Жители ЖК ПИК обратятся с жалобой в ФАС на Lovit
Пользователи Lovit, живущие в ЖК ПИК, обратятся в ФАС с жалобой на провайдера
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пользователи провайдера домашнего интернета Lovit, проживающие в ЖК ПИК, намерены подать коллективную жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на работу провайдера как единственного поставщика интернет-услуг, текст одного из писем есть в распоряжении РИА Новости.
В письме сказано, что с 20 марта у жителей полностью отсутствует доступ к интернету. В связи с этим, как утверждается, не работают системы видеонаблюдения, отсутствует доступ к приложению домофона, жильцы не могут выполнять удаленную работу и обучаться онлайн, что нарушает их права. Кроме того, отмечается, что магазины и предприятия на территории ЖК не могут полноценно работать, так как кассовое оборудование требует интернет-соединения.
Авторы письма подчеркивают, что жители ЖК "массово, неоднократно обращались и продолжают обращаться в службу поддержки провайдера Lovit", при этом утверждается, что она "либо отвечала в хамской форме, либо вовсе не предоставляла никакой информации, обратной связи не получено".
В письме также говорится, что компания устанавливает цены на свои услуги, значительно превышающие среднерыночные тарифы. Кроме того, жильцы жалуются, что в ЖК невозможно подключиться к альтернативным интернет-провайдерам.
Пострадавшие просят ФАС РФ
провести проверку интернет-провайдера на предмет злоупотребления доминирующим положением и нарушения антимонопольного законодательства и оценить действия компании ПИК
на предмет искусственного ограничения доступа других интернет-провайдеров к жилым комплексам.
Жильцы требуют обязать провайдера открыть доступ другим операторам связи для обеспечения конкуренции и альтернативных вариантов подключения для жителей, а также предоставить перерасчет за неоказанные услуги.
РИА Новости направило запрос в ФАС РФ.