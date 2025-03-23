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Музыкант Жилин перенес операцию
Музыкант Жилин перенес операцию - РИА Новости, 23.03.2025
Музыкант Жилин перенес операцию
Народному артисту России музыканту Сергею Жилину потребовалось незначительное операционное вмешательство после госпитализации, он уже находится в палате на... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:31:00+03:00
2025-03-23T13:31:00+03:00
2025-03-23T13:51:00+03:00
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сергей жилин (музыкант)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Народному артисту России музыканту Сергею Жилину потребовалось незначительное операционное вмешательство после госпитализации, он уже находится в палате на терапии, сообщила РИА Новости его представитель."Он в больнице находится. У него острые боли начались, он обратился к скорой, скорая его отвезла. Потребовалось операционное вмешательство, но оно незначительное. Сейчас он уже в палате на терапии", - сказала собеседница агентства.Представитель музыканта отметила, что он находится под наблюдением врачей, уже через несколько дней его могут отпустить домой. Она подчеркнула, что, несмотря на некоторые сообщения в СМИ, "ничего серьезного там нет".Сергей Жилин - российский музыкант, пианист, дирижер, композитор и педагог, руководитель музыкальных коллективов "Фонограф". Вместе с коллективом принимал участие во многих музыкальных телевизионных передачах, таких как "Голос", "Достояние республики", "Две звезды" и других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сергей жилин (музыкант), россия
Культура, Новости культуры, Сергей Жилин (музыкант), Россия
Музыкант Жилин перенес операцию
Народный артист РФ Сергей Жилин находится под наблюдением врачей после операции
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Народному артисту России музыканту Сергею Жилину потребовалось незначительное операционное вмешательство после госпитализации, он уже находится в палате на терапии, сообщила РИА Новости его представитель.
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"Он в больнице находится. У него острые боли начались, он обратился к скорой, скорая его отвезла. Потребовалось операционное вмешательство, но оно незначительное. Сейчас он уже в палате на терапии", - сказала собеседница агентства.
Представитель музыканта отметила, что он находится под наблюдением врачей, уже через несколько дней его могут отпустить домой. Она подчеркнула, что, несмотря на некоторые сообщения в СМИ, "ничего серьезного там нет".
Сергей Жилин - российский музыкант, пианист, дирижер, композитор и педагог, руководитель музыкальных коллективов "Фонограф". Вместе с коллективом принимал участие во многих музыкальных телевизионных передачах, таких как "Голос", "Достояние республики", "Две звезды" и других.