https://ria.ru/20250323/zhilin-2006769264.html

Музыкант Жилин перенес операцию

Музыкант Жилин перенес операцию - РИА Новости, 23.03.2025

Музыкант Жилин перенес операцию

Народному артисту России музыканту Сергею Жилину потребовалось незначительное операционное вмешательство после госпитализации, он уже находится в палате на... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T13:31:00+03:00

2025-03-23T13:31:00+03:00

2025-03-23T13:51:00+03:00

культура

новости культуры

сергей жилин (музыкант)

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Народному артисту России музыканту Сергею Жилину потребовалось незначительное операционное вмешательство после госпитализации, он уже находится в палате на терапии, сообщила РИА Новости его представитель."Он в больнице находится. У него острые боли начались, он обратился к скорой, скорая его отвезла. Потребовалось операционное вмешательство, но оно незначительное. Сейчас он уже в палате на терапии", - сказала собеседница агентства.Представитель музыканта отметила, что он находится под наблюдением врачей, уже через несколько дней его могут отпустить домой. Она подчеркнула, что, несмотря на некоторые сообщения в СМИ, "ничего серьезного там нет".Сергей Жилин - российский музыкант, пианист, дирижер, композитор и педагог, руководитель музыкальных коллективов "Фонограф". Вместе с коллективом принимал участие во многих музыкальных телевизионных передачах, таких как "Голос", "Достояние республики", "Две звезды" и других.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, сергей жилин (музыкант), россия