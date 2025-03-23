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Музыкант Жилин перенес операцию - РИА Новости, 23.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:31 23.03.2025 (обновлено: 13:51 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/zhilin-2006769264.html
Музыкант Жилин перенес операцию
Музыкант Жилин перенес операцию - РИА Новости, 23.03.2025
Музыкант Жилин перенес операцию
Народному артисту России музыканту Сергею Жилину потребовалось незначительное операционное вмешательство после госпитализации, он уже находится в палате на... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:31:00+03:00
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культура
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Народному артисту России музыканту Сергею Жилину потребовалось незначительное операционное вмешательство после госпитализации, он уже находится в палате на терапии, сообщила РИА Новости его представитель."Он в больнице находится. У него острые боли начались, он обратился к скорой, скорая его отвезла. Потребовалось операционное вмешательство, но оно незначительное. Сейчас он уже в палате на терапии", - сказала собеседница агентства.Представитель музыканта отметила, что он находится под наблюдением врачей, уже через несколько дней его могут отпустить домой. Она подчеркнула, что, несмотря на некоторые сообщения в СМИ, "ничего серьезного там нет".Сергей Жилин - российский музыкант, пианист, дирижер, композитор и педагог, руководитель музыкальных коллективов "Фонограф". Вместе с коллективом принимал участие во многих музыкальных телевизионных передачах, таких как "Голос", "Достояние республики", "Две звезды" и других.
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новости культуры, сергей жилин (музыкант), россия
Культура, Новости культуры, Сергей Жилин (музыкант), Россия
Музыкант Жилин перенес операцию

Народный артист РФ Сергей Жилин находится под наблюдением врачей после операции

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПианист, дирижёр Сергей Жилин
Пианист, дирижёр Сергей Жилин - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Пианист, дирижёр Сергей Жилин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Народному артисту России музыканту Сергею Жилину потребовалось незначительное операционное вмешательство после госпитализации, он уже находится в палате на терапии, сообщила РИА Новости его представитель.
«
"Он в больнице находится. У него острые боли начались, он обратился к скорой, скорая его отвезла. Потребовалось операционное вмешательство, но оно незначительное. Сейчас он уже в палате на терапии", - сказала собеседница агентства.
Представитель музыканта отметила, что он находится под наблюдением врачей, уже через несколько дней его могут отпустить домой. Она подчеркнула, что, несмотря на некоторые сообщения в СМИ, "ничего серьезного там нет".
Сергей Жилин - российский музыкант, пианист, дирижер, композитор и педагог, руководитель музыкальных коллективов "Фонограф". Вместе с коллективом принимал участие во многих музыкальных телевизионных передачах, таких как "Голос", "Достояние республики", "Две звезды" и других.
 
КультураНовости культурыСергей Жилин (музыкант)Россия
 
 
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