На Западе показали карикатуру на Зеленского
Журналист Боуз высмеял карикатуру Charlie Hebdo на Зеленского
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял карикатуру еженедельника Charlie Hebdo на Владимира Зеленского.
"Французы знают, что ждет Зеленского", — написал он, прикрепив обложку сатирического издания.
Скриншот публикации журналиста Чея Боуза в социальной сети
Скриншот публикации журналиста Чея Боуза в социальной сети
На ней глава киевского режима лежит гробу, произнося слова: "Украина — независимое государство". Подпись к карикатуре гласит: "Политический труп испускает последние газы".
Накануне спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.
Как заявил Уиткофф, центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".
Ранее, 19 марта, издание Politico сообщило, что Уиткофф, американский журналист Такер Карлсон, сын Трампа Дональд-младший и зять американского лидера Джаред Кушнер участвовали в тайных переговорах с политическими оппонентами Зеленского.