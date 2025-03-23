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На Западе показали карикатуру на Зеленского - РИА Новости, 23.03.2025
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19:40 23.03.2025 (обновлено: 22:09 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/zelenskiy-2006814428.html
На Западе показали карикатуру на Зеленского
На Западе показали карикатуру на Зеленского - РИА Новости, 23.03.2025
На Западе показали карикатуру на Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял карикатуру еженедельника Charlie Hebdo на Владимира Зеленского. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T19:40:00+03:00
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в мире
украина
владимир зеленский
киев
такер карлсон
стив уиткофф
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял карикатуру еженедельника Charlie Hebdo на Владимира Зеленского."Французы знают, что ждет Зеленского", — написал он, прикрепив обложку сатирического издания.На ней глава киевского режима лежит гробу, произнося слова: "Украина — независимое государство". Подпись к карикатуре гласит: "Политический труп испускает последние газы".Накануне спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.Как заявил Уиткофф, центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".Ранее, 19 марта, издание Politico сообщило, что Уиткофф, американский журналист Такер Карлсон, сын Трампа Дональд-младший и зять американского лидера Джаред Кушнер участвовали в тайных переговорах с политическими оппонентами Зеленского.
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в мире, украина, владимир зеленский, киев, такер карлсон, стив уиткофф
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Такер Карлсон, Стив Уиткофф
На Западе показали карикатуру на Зеленского

Журналист Боуз высмеял карикатуру Charlie Hebdo на Зеленского

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял карикатуру еженедельника Charlie Hebdo на Владимира Зеленского.
"Французы знают, что ждет Зеленского", — написал он, прикрепив обложку сатирического издания.
Скриншот публикации журналиста Чея Боуза в социальной сети
Скриншот публикации журналиста Чея Боуза в социальной сети - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Скриншот публикации журналиста Чея Боуза в социальной сети
На ней глава киевского режима лежит гробу, произнося слова: "Украина — независимое государство". Подпись к карикатуре гласит: "Политический труп испускает последние газы".
Накануне спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.
Как заявил Уиткофф, центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".
Ранее, 19 марта, издание Politico сообщило, что Уиткофф, американский журналист Такер Карлсон, сын Трампа Дональд-младший и зять американского лидера Джаред Кушнер участвовали в тайных переговорах с политическими оппонентами Зеленского.
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