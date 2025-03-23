https://ria.ru/20250323/zelenskiy-2006778946.html

"Еще десятки тысяч жизней": в Раде рассказали, что сделал Зеленский

"Еще десятки тысяч жизней": в Раде рассказали, что сделал Зеленский - РИА Новости, 23.03.2025

"Еще десятки тысяч жизней": в Раде рассказали, что сделал Зеленский

Нежелание Владимира Зеленского заключить перемирие после перепалки в Белом доме привело к гибели еще нескольких десятков тысяч солдат ВСУ, заявил в Telegram... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T14:44:00+03:00

2025-03-23T14:44:00+03:00

2025-03-23T21:50:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Нежелание Владимира Зеленского заключить перемирие после перепалки в Белом доме привело к гибели еще нескольких десятков тысяч солдат ВСУ, заявил в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."За это время Украина потеряла еще десятки тысяч жизней (даже страшно писать это так обобщенно) и сотни квадратных километров территории. Но не приобрела ничего", — констатировал он.По словам политика, Зеленский "бегает по Европе", говорит о "справедливом мире" и пытается кому-то что-то доказать своей принципиальностью, пока финансовая поддержка Запада становится все меньше, а расплачивается за это Украина."Возникает простой вопрос к Зеленскому: зачем ты, уродец, упираешься миру, если каждый новый день упорства — это новые трагедии?" — обратился он к главе киевского режима.Ранее Зеленский заявил украинским СМИ, что выступает против завершения военного конфликта по линии боевого соприкосновения, назвав это "Берлином". Он подчеркнул, что свою позицию донес до президента США Дональда Трампа.Как сообщили в Минобороны России, киевский режим через несколько часов после разговора президента Владимира Путина и Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае. Со стороны киевского режима нет взаимности по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250323/ukraina-2006827756.html

https://ria.ru/20250323/zapad-2006812416.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, верховная рада украины