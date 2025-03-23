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В Крыму назвали Зеленского несчастным человеком - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/zelenskiy-2006777254.html
В Крыму назвали Зеленского несчастным человеком
В Крыму назвали Зеленского несчастным человеком - РИА Новости, 23.03.2025
В Крыму назвали Зеленского несчастным человеком
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский втянул Украину в невероятную трагедию, за которую придется отвечать. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T14:32:00+03:00
2025-03-23T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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стамбул
владимир зеленский
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский втянул Украину в невероятную трагедию, за которую придется отвечать. Ранее Зеленский заявил украинским СМИ, что он против завершения конфликта по линии боевого соприкосновения, назвав это "Берлином". В разговоре с президентом США он также предлагал составить списки объектов, по которым России было бы запрещено применять дальнобойное оружие. "Он, конечно, несчастный человек, Зеленский. Он втянул свою страну в невероятную трагедию, за которую придется отвечать. И люди не вернутся в города не только потому, что там нет электроэнергии, нет газа, никогда не было дорог и инфраструктуры. То количество украинцев, которые благодаря ему уже никогда не смогут приехать в эти города, – это невероятное преступление, которое он совершил", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Зеленский вместо обустройства Украины и сохранения того, что ей досталось в наследие от Советского Союза, занялся откровенным предательством и разрушением страны. "Причем разрушением не только моральным, не только конфессиональным, но еще и физическим. Подписание мира в Стамбуле, которое он не сделал, ему и его потомкам не простят никогда. Теперь Зеленскому не отвертеться. И его желание воевать до последнего украинца делает его вдвойне несчастным человеком, у которого есть вдобавок серьезные проблемы с психикой", - сказал глава парламента.
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html
https://ria.ru/20250319/ukraina-2005766720.html
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в мире, украина, стамбул, владимир зеленский, владимир константинов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Владимир Константинов
В Крыму назвали Зеленского несчастным человеком

Константинов: Зеленский втянул Украину в невероятную трагедию

© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский втянул Украину в невероятную трагедию, за которую придется отвечать.
Ранее Зеленский заявил украинским СМИ, что он против завершения конфликта по линии боевого соприкосновения, назвав это "Берлином". В разговоре с президентом США он также предлагал составить списки объектов, по которым России было бы запрещено применять дальнобойное оружие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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"Он, конечно, несчастный человек, Зеленский. Он втянул свою страну в невероятную трагедию, за которую придется отвечать. И люди не вернутся в города не только потому, что там нет электроэнергии, нет газа, никогда не было дорог и инфраструктуры. То количество украинцев, которые благодаря ему уже никогда не смогут приехать в эти города, – это невероятное преступление, которое он совершил", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, Зеленский вместо обустройства Украины и сохранения того, что ей досталось в наследие от Советского Союза, занялся откровенным предательством и разрушением страны.
"Причем разрушением не только моральным, не только конфессиональным, но еще и физическим. Подписание мира в Стамбуле, которое он не сделал, ему и его потомкам не простят никогда. Теперь Зеленскому не отвертеться. И его желание воевать до последнего украинца делает его вдвойне несчастным человеком, у которого есть вдобавок серьезные проблемы с психикой", - сказал глава парламента.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСтамбулВладимир ЗеленскийВладимир Константинов
 
 
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