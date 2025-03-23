https://ria.ru/20250323/zelenskiy-2006777254.html

В Крыму назвали Зеленского несчастным человеком

В Крыму назвали Зеленского несчастным человеком - РИА Новости, 23.03.2025

В Крыму назвали Зеленского несчастным человеком

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский втянул Украину в невероятную трагедию, за которую придется отвечать. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T14:32:00+03:00

2025-03-23T14:32:00+03:00

2025-03-23T14:32:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский втянул Украину в невероятную трагедию, за которую придется отвечать. Ранее Зеленский заявил украинским СМИ, что он против завершения конфликта по линии боевого соприкосновения, назвав это "Берлином". В разговоре с президентом США он также предлагал составить списки объектов, по которым России было бы запрещено применять дальнобойное оружие. "Он, конечно, несчастный человек, Зеленский. Он втянул свою страну в невероятную трагедию, за которую придется отвечать. И люди не вернутся в города не только потому, что там нет электроэнергии, нет газа, никогда не было дорог и инфраструктуры. То количество украинцев, которые благодаря ему уже никогда не смогут приехать в эти города, – это невероятное преступление, которое он совершил", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Зеленский вместо обустройства Украины и сохранения того, что ей досталось в наследие от Советского Союза, занялся откровенным предательством и разрушением страны. "Причем разрушением не только моральным, не только конфессиональным, но еще и физическим. Подписание мира в Стамбуле, которое он не сделал, ему и его потомкам не простят никогда. Теперь Зеленскому не отвертеться. И его желание воевать до последнего украинца делает его вдвойне несчастным человеком, у которого есть вдобавок серьезные проблемы с психикой", - сказал глава парламента.

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

https://ria.ru/20250319/ukraina-2005766720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, стамбул, владимир зеленский, владимир константинов