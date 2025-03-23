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В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 23.03.2025
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03:14 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/vzryvy-2006733734.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 23.03.2025
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T03:14:00+03:00
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хмельницкая область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. "Хмельницкая область - взрывы", - говорится в публикации Telegram-канала ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области Украины с 1.04 мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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хмельницкая область
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хмельницкая область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Хмельницкая область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Yakiv LiashenkoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Yakiv Liashenko
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.
"Хмельницкая область - взрывы", - говорится в публикации Telegram-канала ТСН.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области Украины с 1.04 мск звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
В Киеве и окрестностях прогремела серия взрывов
01:52
 
Хмельницкая областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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