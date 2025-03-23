https://ria.ru/20250323/vzryvy-2006733734.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 23.03.2025

В Хмельницкой области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T03:14:00+03:00

2025-03-23T03:14:00+03:00

2025-03-23T03:14:00+03:00

хмельницкая область

украина

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960881129_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_1830c956b03a17ca86a5b0a67df684ab.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. "Хмельницкая область - взрывы", - говорится в публикации Telegram-канала ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области Украины с 1.04 мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250323/vzryvy-2006731345.html

хмельницкая область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хмельницкая область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины