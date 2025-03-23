https://ria.ru/20250323/vzryvy-2006732905.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 23.03.2025
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в в Шепетовском районе Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T02:51:00+03:00
2025-03-23T02:51:00+03:00
2025-03-23T02:51:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в в Шепетовском районе Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Шепетовский район Хмельницкой области - взрывы", - говорится в публикации Telegram-канала ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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хмельницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Шепетовском районе Хмельницкой области прогремели взрывы